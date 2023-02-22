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    搶「鮮」騎！台南YouBike 2.0明中午12時正式上線

    台南YouBike 2.0已上架，23日中午正式啟用，前半小時免費。（記者洪瑞琴攝）

    台南YouBike 2.0已上架，23日中午正式啟用，前半小時免費。（記者洪瑞琴攝）

    2023/02/22 10:41

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南YouBike 2.0來了！明（23）日中午12時正式啟用，共有77處站點上線服務，3月1日後陸續再開放8處站點，而且至今年底，前30分鐘免費騎乘。

    微笑單車YouBike2.0正式登場，也等於宣告原台南T-Bike功成身退，自2016年8月8日正式啟用以來，告別6年多歲月，走進「台南公共運輸」一頁歷史。

    YouBike 2.0即將啟用，77處站點、700多輛全新單車「微笑上路」。南市交通局表示，YouBike2.0首波站位85處，第1階段以滿足原T Bike 77站用戶服務為優先，3月1日後陸續開放8處站點，預計今年11月底完成300站，明年底前完成500站，共1萬個車柱、5千輛新車，其中包含500輛電輔單車。

    YouBike 2.0的計費方式為前4小時每30分鐘10元，第4至8小時每30分鐘20元，超過8小時則每30分鐘40元。

    交通局表示，為鼓勵使用公共自行車作為短程接駁的交通工具，明日起至12月31日止，不限卡別前30分鐘免費，第2個30分鐘後，台南市市民卡全面半價。

    台南YouBike 2.0已在景點上架。（記者洪瑞琴攝）

    台南YouBike 2.0已在景點上架。（記者洪瑞琴攝）

    南YouBike 2.0首波站位。（南市交通局提供）

    南YouBike 2.0首波站位。（南市交通局提供）

    台南YouBike 官網上線，已公告23日中午12時正式啟用。（擷自YouBike官網網頁）

    台南YouBike 官網上線，已公告23日中午12時正式啟用。（擷自YouBike官網網頁）

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