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    春日好禮「兔gether Forever」 台南推薦6款社區公益禮盒

    巧婦織布工藝工作室的絲瓜絡杯刷，環保文創品。（南市文化局提供）

    巧婦織布工藝工作室的絲瓜絡杯刷，環保文創品。（南市文化局提供）

    2023/02/22 09:14

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕送禮又能做公益，南市文化局推動社區營造，即將邁進第30個年頭，輔導社區文創社區自造超過上百家，從中推薦6家社造業者，推出的「66大順」禮盒組，價位在300元左右，全部都是在地特有商品，讓送禮、收禮更具意義。

    園藝職人陳怡君回到故鄉學甲後，積極進行黃麻復育，組成巧婦織布工藝工作室，推出小麥梗環保杯、絲瓜絡杯刷、檳榔葉鞘杯墊等禮盒，和一群在地媽媽，找回學甲黃麻編織記憶、人與社區間共同的連結。

    以友善環境、永續循環的「官田烏金」，推出口罩扣禮盒；面對每年上千噸的廢棄菱角殼，團隊與學校、社區共同合作，運用專利炭化製成，成功將菱角殼燒製成菱殼炭，設計成吸附包、香氛品、機能織品、炭陶藝品等文創商品。

    全台灣最早發展香草產業的大港社區香草工作坊，推出「袋袋平安禮盒」；工作坊主要是大港社區緊鄰鹽水溪，受到登革熱事件喚醒居民生命共同體的意識，巧思研發出香草膏，開啟香草產業。

    由一群50歲以上的大齡女子組成的多加思所企業社，推出「希望萬用收納包」等，商品材料是來自台南在地布莊工廠所淘汰的零碼布，再結合漁網hi-bāng （音似台語希望），加上婦女們親手縫製，一舉打響希望系列商品的名號。

    在食品禮盒方面，由阿農兄芝麻糖、西港芝麻工坊推出的「芝麻禮袋」，運用西港地區胡麻是當地重要的經濟產物，致力發揚本土胡麻特點。

    以健康、養生為主的礁坑社區發展協會，則是推出橄欖醬油禮盒等，與遠東科技大學生物科技中心合作，研發出多元性橄欖商品，商品收入的20％，捐給當地做為社區長輩平日供餐經費來源。

    南市文化局表示，6家別具特色的社造業者，推出「66大順禮盒組」，不用擔心「撞禮」，高貴不貴、又具有健康、養生、環保、公益等意義，禮輕情意重。

    南市大港社區香草工作坊，發展香草產業。（南市文化局提供）

    南市大港社區香草工作坊，發展香草產業。（南市文化局提供）

    南市文化局推薦社區自造「66大順」禮盒組，價位在300元左右，都是在地特有商品，高貴不貴，送禮收禮更具公益意義。（南市文化局提供）

    南市文化局推薦社區自造「66大順」禮盒組，價位在300元左右，都是在地特有商品，高貴不貴，送禮收禮更具公益意義。（南市文化局提供）

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