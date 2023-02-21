台南城市盛典論壇 克羅埃西亞分享歐洲最佳耶誕市集成功經驗

大台南會展中心邀集全球頂尖藝術家，進行城市盛典論壇。（記者吳俊鋒攝）

2023/02/21 20:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕喜迎台南400年，全球頂尖的光影策展藝術家與產官學代表今天齊聚，藉由論壇的方式，分享活動的成功經驗，攜手提出盛典活動的創意概念，應邀演講的克羅埃西亞首都薩格勒布觀光局法律與總務處長Luka Benko以歐洲最佳耶誕市集的耶穌降臨節為例，建議善用在地的文化與建築，透過精確的品牌定位，鎖定目標客群，完美達到城市行銷。

為促進國際藝術設計交流，大台南會展中心今天舉辦「城市盛典×轉動行銷」論壇，安排3場主題演講，透過各領域的專業人士，希望以不同觀點激盪出未來更精彩的400年。

策辦過薩格勒布燈節的Luka Benko，帶來「光影瀲灩—城市美學永續進化論」專題演講，他強調空間善用的重要性，且公私合作，以在地特色的人文與建築為底蘊，讓活動更精彩呈現，並做好品牌行銷，就能成功帶來國際遊客。

Luka Benko以薩格勒布融合新舊元素的耶穌降臨節為例，40天的活動湧入逾380萬遊客，不僅帶來龐大的觀光收益，民調滿意度也很高，2016起，連續3年獲選歐洲最佳耶誕市集。

至於薩格勒布燈節，Luka Benko指出，在疫情前的2019年，除歐美外，韓國遊客來得最多，超過30萬人次，顯見亞洲觀光市場的拓展相當成功，躍為城市的品牌活動之一。

副市長葉澤山、台灣設計研究院長張基義、月津港燈節藝術總監杜昭賢等也一起對談，在會展中心執行長葉泰民主持下，探討如何將品牌做到永續設計，並打造盛典活動促進旅遊，讓地方藝術文化創作走進國際。

葉澤山表示，1624年的台南，正式進入世界舞台，2024除了400年的系列活動之外，台灣燈會也將在此舉辦，這場匯聚頂尖藝術家的國際級論壇，正好為城市盛典暖身。

論壇也邀請市政府文化局代理局長陳修程、前觀旅局長郭貞慧出席，分別與德國柏林燈節藝術總監Marin Petkov、神戶燈節策展人Daniel Monteverde，以及Alter Agent互動藝術設計公司創意總監Mariano Leotta等一起對談。

活動更安排在地知名燈節策展人共同交流，包含台南普濟燈會執行長蔣文正執、空山祭策展人辛綺與陳雋中，加上台師大設計學系特聘教授黃心健等，分享創作的心路歷程，還有城市永續發展、藝術科技的融合設計，以及燈節策展的成功商業模式等議題

會展中心希望藉由頂尖藝術家們的集思廣益，一起激盪國際合作商機，在地優秀的藝術創作人，也有機會貼近國際視野，向上提升，讓台南在400年後再次驚艷世界。

大台南會展中心邀集全球頂尖藝術家，進行城市盛典論壇。（記者吳俊鋒攝）

大台南會展中心邀集全球頂尖藝術家，進行城市盛典論壇。（記者吳俊鋒攝）

大台南會展中心邀集全球頂尖藝術家，進行城市盛典論壇。（記者吳俊鋒攝）

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