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    流感疫情升溫！台南2校通報群聚案件 教育局：謹慎防範

    台南市流感疫情持續升溫，教育局提醒各校落實校園防疫，戴口罩、勤洗手，生病不上班、不上課。（資料照）

    台南市流感疫情持續升溫，教育局提醒各校落實校園防疫，戴口罩、勤洗手，生病不上班、不上課。（資料照）

    2023/02/21 19:51

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市流感疫情持續升溫，衛生局表示，近期各級學校陸續開學，截至目前已有2件校園上呼吸道群聚的通報案件，就醫診斷多為A型流感。教育局也特別提醒，各校要落實校園防疫工作，在獲知有傳染疾病案例時，要即時通報並妥善處理。

    教育局表示，近期為上呼吸道相關疾病好發時節，目前學校流感病例的發展相較於以往，尚未有明顯增加，但仍應謹慎看待，預作防範。教育局會加強宣導，也會請學校提醒師生，做好個人自主健康管理與好發疾病的防疫作為，落實生病不上班不上課，保護自己也守護他人健康。

    教育局也提醒，口罩禁令20日起大幅放寬，室內也可脫口罩，惟校園口罩鬆綁政策於3月6日才會上路，教育部允許屆時各級學校可自主決定是否配戴，但校園內保健中心、校車或接駁車等空間仍應配戴口罩。

    衛生局指出，感染流感引起的症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，部分感染者會伴隨噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃道症狀，也可能併發嚴重併發症，甚至死亡；最常見併發症為肺炎，其他還可能併發腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。

    衛生局呼籲，勿輕忽流感威脅，務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節；而各級學校為學生密集且容易發生呼吸道傳染病群聚感染之場所，應留意自身健康狀況，防範病毒傳播。台南市尚有446劑流感疫苗，提醒符合接種資格的民眾儘速前往接種。

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