為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    繡黼保存者林玉泉逝世 黃偉哲代頒總統褒揚令

    市長黃偉哲（左）代表總統蔡英文頒發褒揚令。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲（左）代表總統蔡英文頒發褒揚令。（台南市政府提供）

    2023/02/21 19:12

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市傳統藝術保存者林玉泉2月10日凌晨去世，享壽83歲，今日於台南市殯儀館舉行告別式，市長黃偉哲親自到場致意悼念，代表總統蔡英文頒發褒揚令，並頒發卓越市民獎牌，表彰玉泉師在工藝界的奉獻。

    黃偉哲表示，玉泉師一生投身繡黼，並致力校園及文化傳習課程，為台南市以及工藝界培養出無數後進，如今玉泉師瀟灑仙去，實為台南工藝界一大損失，但相信玉泉師孕育的刺繡種子，未來仍將秉持其精神，維持傳統繡藝工藝，讓老師的溫玉風采與技藝，永傳於後。

    林玉泉16歲時至府城學習刺繡，30歲那年籌備經費創立「芳苑繡莊」，承接刺繡代工，1982年創立「府城光彩繡莊」，從事繡黼零售生意。1990年，中國廉價繡製品大量傾銷台灣，繡黼成為首當其衝的產業之一，但林玉泉堅持以回歸傳統的精緻細工來對抗，在面對訂單大量流失情況下，仍堅持慢工出細活，維持傳統宗教繡黼的製作。

    文化局表示，玉泉師聲名遠播，其創作獲獎無數，除了傳統宗教繡黼的製作，也融合現代與傳統，進行繡作創作，並攜手長女成立的「映縷門」，該品牌的繡黼電腦包先前曾被黃偉哲市長作為伴手禮贈送給外賓。

    文化局指出，對於教學傳承不遺餘力的玉泉師，2013年至2022年擔任台南市文化資產管理處刺繡傳習課程講師，及應聘台南應用科技大學擔任刺繡老師近10年，帶領出許多傳習弟子，南市府感念其對南市傳統技藝傳承具卓越貢獻，在2019年獲台南市政府列冊為文化資產保存技術「繡黼」的保存者。

    市府表示，感念玉泉師對文化界的貢獻，市府會全力給予家屬必要協助，往後更會致力推廣傳統刺繡豐富的文化底蘊，讓這項工藝代代相傳。

    市長黃偉哲（左）頒發卓越市民獎牌，表彰玉泉師在工藝界的奉獻。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲（左）頒發卓越市民獎牌，表彰玉泉師在工藝界的奉獻。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    刺繡宗師林玉泉辭世 黃偉哲悼：精湛手藝永流傳
    2023/02/11 18:52

    刺繡宗師林玉泉辭世 黃偉哲悼：精湛手藝永流傳
    七年級女喜做針線活 拜師學刺繡圓夢
    2015/10/07 15:54

    七年級女喜做針線活 拜師學刺繡圓夢

    快收藏！公園宅「這區」獲頂客收藏
    光華高中學生拜師老師傅 傳統刺繡再現生機
    2015/01/23 17:31

    光華高中學生拜師老師傅 傳統刺繡再現生機

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播