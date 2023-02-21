台南春季大型活動 蘭展、古都半馬3月初率先登場

2023台灣國際蘭展將於3月4日正式開園迎接遊客。 （台南市政府提供）

2023/02/21 20:13

〔記者王姝琇／台南報導〕台南多項春季大型活動即將展開，在3月初率先登場的是2023台灣國際蘭展及古都國際半程馬拉松，市長黃偉哲今天於市政會議指示農業局及相關機關與中央密切配合，加強場地布置、安全、交通、防疫等各項配套；同時要求體育局，古都馬開跑前，要確實巡檢賽道及相關設備，確保所有選手都能安全地完賽。

黃偉哲表示，蘭花是台南市的重點產業，今年起後壁區的台灣蘭花生物科技園區由中央接手管理，這屆蘭展也是首次中央和地方合作，期盼帶來加乘效果，讓台南、讓台灣都被世界看見，希望今年蘭花產業及交易產值更加超越以往，不論在展覽本身、B2B或B2C，都能有所斬獲。

本次台灣國際蘭展由中央及地方攜手合作，不僅展出天數增加，也會擴大展覽內容及範圍，屆時有主題館、競賽館、花育館、市集館等多個室內展區，戶外展區則延伸到蘭花公園，並在萬代湖畔落羽松林設置蛇頸龍大型充氣裝置藝術，3月4日將正式開園迎接遊客。

黃偉哲也提到，古都半程馬拉松已是台南市賽事品牌之一，加上全台灣最老牌的曾文馬拉松，台南這2大馬拉松可說展現了各自的特色。3月登場的古都馬，今年報名人數較上屆增加4千人，各組的參與率也都全面提升，相當不容易。

舉辦馬拉松，除了路線規劃，安全是最高指導原則，黃偉哲要求各單位務必確保所有選手都能舒適且安全完賽，也期許相關局處都能夠投入，透過賽事將城市美食及特色融入，讓參賽者或陪跑家屬都能對台南留下美好深刻的印象。

古都半程馬拉松是全台灣古蹟、歷史建築及文化景點密度最高的賽道，本屆參賽者亮點，有90位海軍陸戰隊成員組隊參與賽事，3月5日當日起跑前並安排蛙人帶動熱身操。3月4日還會舉行重機遊行，為隔天的開跑造勢，歡迎全國跑友一起感受這場城市馬拉松嘉年華會。

2023台南古都國際半程馬拉松，於3月5日開跑，今年報名已突破2萬人次。（台南市政府提供）

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