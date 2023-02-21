小學生超商內大呼小叫「腳跨上桌」 阿伯制止遭反嗆：全家就是我家

一名網友發文表示，近日在超商看見3名小學生佔用桌椅，並把腳跨上桌子打電動，一名阿伯看不下去上前制止，竟遭反嗆「全家就是我家啊！」令原PO相當傻眼。（圖擷取自爆廢公社）

2023/02/21 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕無法無天！一名網友發文表示，近日在超商看見3名小學生佔用桌椅，並把腳跨上桌子打電動，一名阿伯看不下去上前制止，竟遭反嗆「全家就是我家啊！」令原PO相當傻眼。

有名網友在「爆廢公社」上發文表示，日前在台南市北區海安路上的全家超商裡面，看到3名小學生佔用3張桌子，拿著手機打電動，在超商裡大呼小叫，甚至其中1位學生還將腳跨放在桌上，當時被在店內的一名阿伯看到，阿伯要求學生把腳放下，沒想到竟遭學生反嗆：全家就是我家！

原PO表示，當下聽完令阿伯非常生氣，並大罵學生們沒家教、沒衛生，但他們不但不認為自己有錯，反而嘲笑阿伯不懂「全家就是我家」的意思。原PO無奈稱，這間全家就在文元國小隔壁，常常下課就有很多孩子在裡面把桌椅弄的亂七八糟，店員無能為力，其他客人也非常無奈。

文章一出引發熱議，網友紛紛表示，「最可憐的就是店員了，不能制止還得善後」、「可以把情況跟校方說。讓校方教導學生不能把方便當隨便」、「可以適當反應給校方，不過其實家教才是最大的問題」、「腳放桌上，小朋友的家長有沒有在教導，無法無天」。

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