慶土地公生日也分享添丁喜悅 歸仁六甲延續「擔龜」習俗

今天是土地公的誕辰，歸仁六甲里也展開「添丁擔龜」的習俗。（記者吳俊鋒攝）

2023/02/21 12:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是農曆2月初2土地公誕辰，台南歸仁區六甲里延續日治時期迄今的「擔龜」活動，信眾為神明慶生，並分享家中添丁之喜，但有新生男嬰的僅6戶，已連7年個位數，在珍貴的傳統習俗中，也看出了少子化的事實。

六甲里長林石象強調，隨著社會演進，與地方大老商議後，已經開放生女娃的家戶也能擔龜，但今年信眾仍以添丁為主，相當可惜，將再持續放送、宣導，讓傳統習俗也符合兩性平權的時代趨勢。

歸仁六甲的擔龜習俗，類似民間「神明會」的形式，成員有列冊，稱為「福份」，共祀1尊土地公，擲筊決定爐主，迎回家中供奉，隔年誕辰之日，再恭請出來，由信眾一起祝壽，並分享添丁喜悅。

祝壽活動在六甲北極殿廣場舉行，信眾準備了「紅龜」供品，新生的男娃也一併帶出來參拜，祈求平安、健康地長大。

誕辰祭典告一段落，就擲筊決定新年度的爐主，之後展開「擔龜」活動，有的以水果餅與蛋糕替代，讓大家換個口味。

林石象帶隊沿路分送，福份們則以紙箱、籃子、水桶或臉盆，等候領取，擔龜戶雖然開車載運，但來到巷弄時，家中壯丁會騎鐵馬，甚至小跑步，進行發放，場面熱烈，恭賀聲此起彼落，喜氣洋溢。

目前保留的福份名冊簿始於1939年，林石象說，因早期的文字記載或有疏漏，無法確切考證，耆老都認為擔龜習俗的起源應該更早。

林石象也提到，列冊的福份共118戶，在早期農村社會時代，每年的擔龜，動輒30家上下，與現在真的差距懸殊，凸顯少子化問題。

今天是土地公的誕辰，歸仁六甲里也展開「添丁擔龜」的習俗。（記者吳俊鋒攝）

今天是土地公的誕辰，歸仁六甲里也展開「添丁擔龜」的習俗。（記者吳俊鋒攝）

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