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    台南伯公生慶典 巨型人偶伯公、伯婆逗熱鬧

    伯公生慶典活動現場特地安排「伯公」、「伯婆」人偶同台祝賀。（記者王姝琇攝）

    伯公生慶典活動現場特地安排「伯公」、「伯婆」人偶同台祝賀。（記者王姝琇攝）

    2023/02/21 12:23

    〔記者王姝琇／台南報導〕今天是福德正神（客家人稱「伯公」）壽誕，市長黃偉哲、副市長趙卿惠等人出席六合境大埔福德祠祝壽祈福儀式。黃偉哲表示，客委會推動伯公生慶典，是重要的客家民俗活動之一；今年也特別向伯公祈求「早日天降甘霖」。

    黃偉哲率市府同仁、廟方人員與台南市各客家社團代表與鄉親，循古法敬備盤花、紅粄等客家特色供品，並邀請樂團演奏「客家八音」，為最親近客家鄉親的伯公慶生。黃偉哲表示，這是客委會推動第二屆伯公生慶典，也期待客委會繼續推動「伯公照護站」，扮演像土地公一樣的角色，持續給市民朋友最好的照顧。

    今天適逢「國際母語日」，現場以客語朗讀祭文相當難得，活動還安排「伯公」、「伯婆」人偶同台祝賀。客委會主委古秀妃表示，很高興與大家能共同參與伯公生慶典，感謝廟方主委柯博文以及團長溫紹炳的支持，讓祭儀能夠圓滿順利；客委會也將繼續為凝聚台南客家認同、傳承客家語言和文化努力。

    客委會指出，在祭拜伯公的傳統禮俗中，客家婦女會在自家庭院摘花，擺盤成小巧豐圓的盤花，以及親手製作紅粄等客家特色供品祭拜。祭祀當天會將紅粄分送鄉親，代表分享及感謝之意，此舉稱為「打粄」。另外，現場演奏的八音，是以鑼鼓樂加上嗩吶等吹奏樂器，為客家傳統祭典或節慶不可或缺的元素。

    市長黃偉哲今天出席六合境大埔福德祠祝壽祈福儀式。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲今天出席六合境大埔福德祠祝壽祈福儀式。（記者王姝琇攝）

    今天是福德正神壽誕，台南知名六合境大埔福德祠湧入大批參拜人潮。（記者王姝琇攝）

    今天是福德正神壽誕，台南知名六合境大埔福德祠湧入大批參拜人潮。（記者王姝琇攝）

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