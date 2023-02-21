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    草莓紅了 台南善化草莓季登場

    台南善化草莓紅了，草莓季將於2月25日登場。（記者劉婉君攝）

    台南善化草莓紅了，草莓季將於2月25日登場。（記者劉婉君攝）

    2023/02/21 12:02

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南善化草莓季產業文化活動「莓好拾光」，將於本週六（25日）下午登場，結合善化區5家草莓園，展開長達1個月的活動。

    台南市草莓種植面積約5公頃，產量約63.2公頃，主要集中在善化區，目前已進入產期，紅澄澄的草莓，令人垂涎欲滴。

    台南市長黃偉哲今（21）日與善化區公所、業者一同舉行草莓季的宣傳記者會，體驗DIY製作草莓創意手捲。

    「台南草莓季」於2月25日下午1時30分開幕，在善化啤酒觀光工廠有草莓及農特產展售市集、趣味活動與表演，3月24日前到善化晴空、晴光、溫馨、美裕、南科等5家指定果園採果享8折優惠。

    黃偉哲表示，台南善化，可謂是台灣草莓產地的最南端，善化草莓季除了有高品質的草莓鮮果，還推出了一系列的草莓周邊商品，他也推薦台南「草莓踏青」之旅路線，到善化參加草莓季活動後，可到周邊的山上花園水道博物館、左鎮化石園區、新市南科考古館、官田隆田chacha文化園區、隆田生態園區等場館參觀。

    善化區公所表示，25日開幕當天在善化啤酒觀光工廠有創意市集、特色胖卡餐車、YOYO家族「天竺鼠姐姐」活力帶動跳，還有兒童氣墊樂園、草莓啤酒試飲、幸福棉花糖吃到飽等，活動並有免費接駁車服務，接送民眾往返善化火車站、善化啤酒廠及5處草莓園。

    台南善化草莓紅了，台南市長黃偉哲（左）與小朋友搶先體驗採草莓。（記者劉婉君攝）

    台南善化草莓紅了，台南市長黃偉哲（左）與小朋友搶先體驗採草莓。（記者劉婉君攝）

    台南市長黃偉哲與小朋友搶先體驗採草莓。（記者劉婉君攝）

    台南市長黃偉哲與小朋友搶先體驗採草莓。（記者劉婉君攝）

    台南善化草莓紅了，草莓季將於2月25日登場。（記者劉婉君攝）

    台南善化草莓紅了，草莓季將於2月25日登場。（記者劉婉君攝）

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