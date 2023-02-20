為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    豐收年？台南山區芒果花也爆開 農改場有說法…

    乾旱加低溫，台南山區的芒果花爆開。（記者吳俊鋒攝）

    乾旱加低溫，台南山區的芒果花爆開。（記者吳俊鋒攝）

    2023/02/20 23:15

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕由於降雨偏少，台南水情吃緊，目前山區的芒果花卻爆開，且被認為近5年來最茂密；台南區農改場表示，除乾旱外，低溫也是重要因素，但接下來的環境氣候變數仍大，現階段就推論豐收與否，言之尚早。

    台南芒果遠近馳名，品質已建立市場口碑，尤其外銷日、韓，深受歡迎，由於栽種面積，居全國之冠，因此每年的產量，各界關注。

    台南區農業改良場指出，去年歉收、今年豐收的論點確實有可能，但開花不代表結果，結果也不代表產量，後續的生長情形，還得看氣候變化而定。

    農改場提到，冷度夠，會助長開花，而產量確實有「大小年輪替」的情形，但環境氣候的影響最關鍵，接下來還有授粉、著果，一切仍待觀察。

    楠西區農會果樹產銷第50班副班長江俊毅以栽種愛文為大宗，去年開花率僅2、30%，目前則已超過9成，他強調，接下來的灌溉相當重要，降雨偏少，並無自有水源的，就比較傷腦筋。

    江俊毅4年前返鄉接手老家的果園，首次遇見開花率這麼高，他也認為，接下來還會有梅雨、颱風等氣候變數。

    玉井區農會果樹產銷第33班長賴永坤說，去年歉收，檨仔樹目前枝條較為粗壯、健康，若氣候穩定下去，尤其在3月底時，沒有連續降雨來影響，著果率可望提升。

    賴永坤觀察，一般正常期間的開花率為7、8成，今年有的班員已接近百分百，整體而言，是近5年來最密集。

    乾旱加低溫，台南山區的芒果花爆開。（記者吳俊鋒攝）

    乾旱加低溫，台南山區的芒果花爆開。（記者吳俊鋒攝）

    乾旱加低溫，台南山區的芒果花爆開。（記者吳俊鋒攝）

    乾旱加低溫，台南山區的芒果花爆開。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》吃「這些」食物會中毒？ 營養師：容易引起過敏或發炎反應
    2022/12/19 10:00

    健康網》吃「這些」食物會中毒？ 營養師：容易引起過敏或發炎反應
    拚外銷！7億打造台南玉井農產加工、物流中心 年處理量達6300公噸
    2022/11/18 14:08

    拚外銷！7億打造台南玉井農產加工、物流中心 年處理量達6300公噸

    111年專利百大出爐 合庫居金融業榜首
    健康網》1杯芒果冰沙要快跑46分才能消耗！ 營養師教「這樣吃」更健康
    2022/09/16 09:31

    健康網》1杯芒果冰沙要快跑46分才能消耗！ 營養師教「這樣吃」更健康
    1顆芒果破千元！ 「大蘋果」今年僅有400顆
    2022/07/21 17:14

    1顆芒果破千元！ 「大蘋果」今年僅有400顆
    1顆150元！頂級金蜜芒果減產8成 有錢恐也買不到
    2022/07/16 12:42

    1顆150元！頂級金蜜芒果減產8成 有錢恐也買不到
    日本6校2500名師生嘗台灣芒果 直呼是「天大的享受」
    2022/07/14 16:35

    日本6校2500名師生嘗台灣芒果 直呼是「天大的享受」

    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播