豐收年？台南山區芒果花也爆開 農改場有說法…

乾旱加低溫，台南山區的芒果花爆開。（記者吳俊鋒攝）

2023/02/20 23:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由於降雨偏少，台南水情吃緊，目前山區的芒果花卻爆開，且被認為近5年來最茂密；台南區農改場表示，除乾旱外，低溫也是重要因素，但接下來的環境氣候變數仍大，現階段就推論豐收與否，言之尚早。

台南芒果遠近馳名，品質已建立市場口碑，尤其外銷日、韓，深受歡迎，由於栽種面積，居全國之冠，因此每年的產量，各界關注。

台南區農業改良場指出，去年歉收、今年豐收的論點確實有可能，但開花不代表結果，結果也不代表產量，後續的生長情形，還得看氣候變化而定。

農改場提到，冷度夠，會助長開花，而產量確實有「大小年輪替」的情形，但環境氣候的影響最關鍵，接下來還有授粉、著果，一切仍待觀察。

楠西區農會果樹產銷第50班副班長江俊毅以栽種愛文為大宗，去年開花率僅2、30%，目前則已超過9成，他強調，接下來的灌溉相當重要，降雨偏少，並無自有水源的，就比較傷腦筋。

江俊毅4年前返鄉接手老家的果園，首次遇見開花率這麼高，他也認為，接下來還會有梅雨、颱風等氣候變數。

玉井區農會果樹產銷第33班長賴永坤說，去年歉收，檨仔樹目前枝條較為粗壯、健康，若氣候穩定下去，尤其在3月底時，沒有連續降雨來影響，著果率可望提升。

賴永坤觀察，一般正常期間的開花率為7、8成，今年有的班員已接近百分百，整體而言，是近5年來最密集。

乾旱加低溫，台南山區的芒果花爆開。（記者吳俊鋒攝）

乾旱加低溫，台南山區的芒果花爆開。（記者吳俊鋒攝）

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