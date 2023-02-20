台南水情3/1轉「減量供水」橙燈 免費提供回收水

南市府於今天召開府內各局處橙燈階段應變整備前置會議，盤點各局處橙燈階段各項應變作為。（台南市政府提供）

2023/02/20 21:40

〔記者王姝琇／台南報導〕因南部降雨不佳、水情嚴峻，經濟部決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈。南市府於今（20日）召開府內各局處橙燈階段應變整備前置會議，盤點各局處橙燈階段各項應變作為，以減少產業衝擊，也呼籲市民朋友共體時艱愛惜珍貴水資源。

由於南部久旱不雨水情吃緊，台南曾文、烏山頭水庫及南化水庫蓄水量偏低並持續下降，為延長水庫供水時程，需要加大節水力道因應，經濟部決議3月1日起，嘉義地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，台南地區由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，其餘地區水情燈號維持不變，並推動穩定南部供水抗旱計畫增加每日13.6萬噸水源，進一步強化南部供水韌性，穩定南部地區民生產業用水。

南市府表示，至2月17日止，3大主要水庫總蓄水量約2.06億及蓄水率約30%，經氣象局預報未來一季降雨偏少機率高，旱災中央災害應變中心決定加大節水力道，宣布3月1日起台南地區由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈。

針對水情燈號橙燈地區每月1000度以上工業用水戶以節水10%為目標，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10%，至於每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，則由減量供水10%循序漸進至減量20%。一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持夜間22時至隔日6時的減壓供水措施，未來也會視整體水情滾動檢討水情燈號。

南市府於今天召開府內各局處橙燈階段應變整備前置會議，盤點各局處橙燈階段各項應變作為，對於減量供水的工業及非工業用水大戶，由經發局等各局處加強向業者節水宣導、輔導及溝通，提前預為準備，以減少產業衝擊。

市長黃偉哲也再次呼籲市民朋友共體時艱愛惜珍貴水資源，本市有7座水資中心（安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康）均設有取水口，每日可供16800噸回收水，可供非人體接觸之生活次級用水，歡迎大家自由免費取用。

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