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    台南「洲仔尾」老房子變身展館 呈現400年文史風華

    誠美開發集團在台南市永康區鹽行路的建案基地，推出「台江最大尾 洲仔尾四百年」特展。（記者劉婉君攝）

    誠美開發集團在台南市永康區鹽行路的建案基地，推出「台江最大尾 洲仔尾四百年」特展。（記者劉婉君攝）

    2023/02/20 20:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區鹽行「洲仔尾」為清代北路官道行經之地，在台江內海陸化之前，也與鹿耳門、赤崁和安平同為台江內海最重要的聚點之一 ，延平郡王鄭成功父子三代早期均曾葬於此地。誠美開發團隊董事長陳百棟為鄭成功部屬陳澤後代，利用位在洲子尾的建案基地開發前，將老房子改造成展館，推出「台江最大尾洲仔尾四百年」，呈現台南永康洲仔尾400年文史風華。

    「台江最大尾洲仔尾四百年」特展由誠美開發團隊主辦、誠美社會企業策展，打通建案基地上既有的四連棟房屋做為展館，邀請文史專家爬梳在地文史，以圖文方式介紹洲仔尾400年的繁榮風華，包括洲仔尾時空發展紀事、洲仔尾地方信仰與傳說、歷史人物及產業興替，希望帶領當地民眾認識洲仔尾，一開展就吸引不少民眾參觀。

    戶外還有「誠美鹽行實驗基地CHILL710」，以古地圖加上Q版百棟爺爺導覽方式呈現。

    誠美開發團隊表示，洲仔尾四百年特展將展出至8月20日，前3個月展出1623年至1823年的文史，後3個月再更展1824年以後的200年，每天上午11時至下午6時免費開放民眾參觀，每週一休館。

    誠美開發集團在台南市永康區鹽行路的建案基地，推出「台江最大尾 洲仔尾四百年」特展。（記者劉婉君攝）

    誠美開發集團在台南市永康區鹽行路的建案基地，推出「台江最大尾 洲仔尾四百年」特展。（記者劉婉君攝）

    戶外「誠美鹽行實驗基地CHILL710」，以古地圖加上Q版百棟爺爺導覽方式呈現。（記者劉婉君攝）

    戶外「誠美鹽行實驗基地CHILL710」，以古地圖加上Q版百棟爺爺導覽方式呈現。（記者劉婉君攝）

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