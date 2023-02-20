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    金酒契作高粱台南破千公頃 去年國產高粱釀酒1萬瓶3月亮相

    台南推廣契作國產高粱，供金門酒廠製作高粱酒。（記者楊金城攝）

    台南推廣契作國產高粱，供金門酒廠製作高粱酒。（記者楊金城攝）

    2023/02/20 17:38

    〔記者楊金城／台南報導〕金門酒廠去年在台南首度契作國產高粱，製作1萬瓶使用台南高粱的金門高粱酒，3月將舉辦品酒會亮相，今年一期作再擴大推廣種植高粱，學甲契作從去年400公頃增加到今年770公頃全台最多，鹽水契作從80公頃衝到今年300公頃，將在3月間播種，學甲高粱節6月間首度舉辦。

    金酒原料大多來自中國進口高粱，為真正產製台灣高粱酒，農委會去年在台首度推廣契作國產高粱，擴大種植供應金酒製作高粱酒，因種植高粱可節省農業用水，對常面臨水情吃緊的南部，前金門縣長楊鎮浯來台推廣契作高粱時還喊出「喝高粱救台灣、喝高粱救高鐵」的金句，鼓勵農民改種高粱、消費者多喝國產金門高粱。

    金酒在台契作高粱計畫3年，去年在台第一年種植1158公頃，其中台南在學甲一期作種植適合釀酒的「台南八號」高粱400公頃、鹽水80公頃，委由學甲、鹽水農會契作收購。

    去年學甲、鹽水高粱栽種時遇到下雨，導致收成不佳，合計產量不到600公噸，但因契作保障農民收益，今年農民種植高粱意願未降反升。

    學甲區農會總幹事李曉軍說，金酒今年維持以每公斤21元收購高粱，學甲今年一期契作高粱申報高達770公頃，以1公頃平均3.5公噸產量計算，不但金酒穩定台灣高粱原料供應、保障農民收益，也讓一期作休耕田可復耕栽種高粱，二期作再種植硬質玉米，農民種高粱參加意願高。

    鹽水區去年栽種高粱80公頃，今年也擴大栽種到300公頃的規模。

    金酒在台契作高粱3年計畫，明年第三年預計種植3000公頃，未來希望推廣到1萬公頃。

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