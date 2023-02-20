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    台南太陽光電優良廠商甄選出爐 這3家獲選

    為擴大推動陽光電城3.0計畫，市府積極推動陽光公舍、陽光屋頂、陽光社區、綠色廠房等再生能源項目。（圖由台南市政府提供）

    為擴大推動陽光電城3.0計畫，市府積極推動陽光公舍、陽光屋頂、陽光社區、綠色廠房等再生能源項目。（圖由台南市政府提供）

    2023/02/20 16:43

    〔記者王姝琇／台南報導〕為擴大推動陽光電城3.0計畫，南市府積極推動陽光公舍、陽光屋頂、陽光社區、綠色廠房等再生能源項目，並舉辦太陽光電優良廠商甄選，最終選出3家符合資格的業者，盼透過這些優良廠商公私協力，共同打造淨零碳排的典範城市。

    市長黃偉哲表示，台南推動太陽能光電成效卓著，獲得國內外多項獎項肯定，更強調在加速台南市再生能源推動及設置進度的同時，更要能確保光電案場之施工品質。遂舉辦太陽光電優良廠商甄選。

    經發局說明，本次太陽光電優良廠商甄選，申請廠商需檢附其再生能源之設置容量實績累計應達2000瓩以上的證明，且曾獲頒國內中央、地方政府、民間機構舉辦之近5年所認定的優良事蹟或獎項，加上其他專業認證、營運管理計畫、相關配套措施等，並要求一定太陽光電回饋金比例回饋予出租人（單位）。

    甄選計畫於去年召開草案說明會並逕行公告，共8家廠商提出申請，由府內、外甄選委員逐一檢視申請廠商地公司能力及健全性、優良事蹟或獎項、技術規則、營運管理、相關配套措施等項目，最終甄選出3家符合資格的廠商，分別為賽斯新能源有限公司、昱鼎能源科技開發股份有限公司、統益機電工程股份有限公司。

    經發局長林榮川表示，後續公、私部門若有需求，皆可參考此太陽光電優良廠商名單及租賃契約書範本，再自行依需求與太陽光電優良廠商洽談評估，共同打造淨零碳排的典範城市。

    台南市太陽光電優良廠商甄選結果出爐，符合資格的3個廠商分別為昱鼎能源科技開發（左1）、賽斯新能源（左2），以及統益機電工程（右2）。（圖由台南市政府提供）

    台南市太陽光電優良廠商甄選結果出爐，符合資格的3個廠商分別為昱鼎能源科技開發（左1）、賽斯新能源（左2），以及統益機電工程（右2）。（圖由台南市政府提供）

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