為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南省躬少棒隊欠經費 「愛棒」議員義賣籌13萬相挺

    台南市南區灣裡地區的省躬國小棒球隊，經費較為欠缺，也熱愛棒球的市議員盧崑福（後排左四）幫忙募得13萬餘元捐助球隊。（記者王俊忠攝）

    台南市南區灣裡地區的省躬國小棒球隊，經費較為欠缺，也熱愛棒球的市議員盧崑福（後排左四）幫忙募得13萬餘元捐助球隊。（記者王俊忠攝）

    2023/02/19 20:39

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區灣裡地區的省躬國小棒球隊，雖然這幾年出戰成績不錯，但經費較為欠缺，市議員盧崑福為幫省躬國小棒球隊募款，在安平建平里舉辦的市集辦理「愛心麵」義賣募得6萬100元；他本身再募得7萬元，共13萬100元於19日親自捐給棒球隊。

    盧崑福表示，省躬國小棒球隊這幾年對外出戰成績表現不錯，但經費較欠缺，影響組訓，熱愛棒球的他獲知後幫忙參與募款，日前安平區建平里在建平公園辦理市集，吸引人潮，他擺設義賣攤並提供在全聯福利中心熱銷的「安平麵」義賣，銷售成效不錯。

    此外，也獲得省躬國小退休教師邱順發捐1萬元、省躬國小前家長會長黃國勳捐1萬元、省躬國小校友杜雪花捐1萬元、熱心人士莊皓桓捐1萬元、建平里日歌初級班學員陳沼琴也捐5千元，共計4萬5千元，包括義賣的麵全部收得1萬多元，共募集近6萬100元棒球基金；他本身也募集7萬元，共有13萬100元。

    捐助儀式在省躬國小專屬棒球場舉行，校長謝辰育主持，球隊有多位家長、地方人士及當地省躬里長杜枝文、松安里長黃高能與義賣場所的建平里長傅建峰等人到場。謝辰育並頒發感謝狀給盧崑福議員與傅建峰里長，盧崑福與傅建峰都說，在建平里下半年的市集，一定會再幫省躬少棒隊辦義賣募集經費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南市省躬國小學生獨木舟初體驗 學習海島國家海洋素養
    2022/11/15 18:22

    南市省躬國小學生獨木舟初體驗 學習海島國家海洋素養
    家長募款自聘國家級教練 台南省躬國小棒球隊蓄勢待發
    2020/05/07 11:13

    家長募款自聘國家級教練 台南省躬國小棒球隊蓄勢待發

    迎房市新世代 自住首選低基期高成長
    中斷40年 省躬國小再組少棒隊
    2017/07/04 10:07

    中斷40年 省躬國小再組少棒隊
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播