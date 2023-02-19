台南省躬少棒隊欠經費 「愛棒」議員義賣籌13萬相挺

台南市南區灣裡地區的省躬國小棒球隊，經費較為欠缺，也熱愛棒球的市議員盧崑福（後排左四）幫忙募得13萬餘元捐助球隊。（記者王俊忠攝）

2023/02/19 20:39

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區灣裡地區的省躬國小棒球隊，雖然這幾年出戰成績不錯，但經費較為欠缺，市議員盧崑福為幫省躬國小棒球隊募款，在安平建平里舉辦的市集辦理「愛心麵」義賣募得6萬100元；他本身再募得7萬元，共13萬100元於19日親自捐給棒球隊。

盧崑福表示，省躬國小棒球隊這幾年對外出戰成績表現不錯，但經費較欠缺，影響組訓，熱愛棒球的他獲知後幫忙參與募款，日前安平區建平里在建平公園辦理市集，吸引人潮，他擺設義賣攤並提供在全聯福利中心熱銷的「安平麵」義賣，銷售成效不錯。

此外，也獲得省躬國小退休教師邱順發捐1萬元、省躬國小前家長會長黃國勳捐1萬元、省躬國小校友杜雪花捐1萬元、熱心人士莊皓桓捐1萬元、建平里日歌初級班學員陳沼琴也捐5千元，共計4萬5千元，包括義賣的麵全部收得1萬多元，共募集近6萬100元棒球基金；他本身也募集7萬元，共有13萬100元。

捐助儀式在省躬國小專屬棒球場舉行，校長謝辰育主持，球隊有多位家長、地方人士及當地省躬里長杜枝文、松安里長黃高能與義賣場所的建平里長傅建峰等人到場。謝辰育並頒發感謝狀給盧崑福議員與傅建峰里長，盧崑福與傅建峰都說，在建平里下半年的市集，一定會再幫省躬少棒隊辦義賣募集經費。

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