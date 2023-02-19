台南仁德運動公園特色遊戲場 60大小朋友參與發想

小朋友透過黏土及木工想像遊戲場。（記者劉婉君攝）

2023/02/19 18:02

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市仁德運動公園將打造特色遊戲場，今（19）日舉辦「趣台南，仁德train」公園遊戲場參與工作坊，邀在地大小朋友一起捏黏土、做木工，分享自己對公園的期待與想像，後續將作為仁德運動公園遊戲場設計的重要參考，預計年底完工。

「趣台南，仁德train」參與式設計工作坊上午先讓參加的小朋友利用黏土捏出喜愛的遊樂設施模樣，下午再以手作木工DIY體驗，原本預計2場次共40個名額，但一開放報名不到1天就額滿，因此增加名額至60人。仁德區長黃素美表示，工作坊的成果將做為仁德運動公園遊戲場進一步的設計方向及規劃內容參考，以維護不同孩童使用遊戲場的權益。

台南市長黃偉哲、立法委員王定宇、台南市議員郭鴻儀、鄭佳欣、杜素吟、吳禹寰、陳皇宇等人下午也到場關心。黃偉哲表示，今天的工作坊目的就是要藉由地方大小朋友共同參與，探索大家心目中喜愛的公園的樣子，期盼建設出符合小朋友需求且喜歡使用的設施。

黃素美指出，全市特色遊戲場域預計有39座，其中仁德區有細部設計中的台南都會公園、已提案的文忠公園及二空眷村都市更新公園預定地，今年再補助預算1096萬元，辦理仁德運動公園特色遊戲場，改造老舊危險設施並創建具有地方特色的公園，提供當地居民遊憩新空間。

小朋友透過黏土及木工想像遊戲場。（記者劉婉君攝）

台南市仁德區公所舉辦「趣台南，仁德train」公園遊戲場參與工作坊，邀小朋友一起想像夢想中的公園。（記者劉婉君攝）

台南市仁德區「趣台南，仁德train」公園遊戲場參與工作坊，市長黃偉哲（中左）與多位民意代表均到場關心。（記者劉婉君攝）

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