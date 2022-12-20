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    全國最美果菜市場增設美食區 季節限定哈密瓜霜淇淋超夯

    新化果菜市場美食街的汣禾家，假日有歌手駐唱，推出季節限定的哈密瓜霜淇淋，更是受到歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    新化果菜市場美食街的汣禾家，假日有歌手駐唱，推出季節限定的哈密瓜霜淇淋，更是受到歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    2022/12/20 23:01

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕近5.4億元打造的台南新化果菜市場，波浪式的草坪屋頂設計，相當獨特，號稱「全國最美」，上週三正式開幕，目前營運穩定，特地增建的美食街，業者也都全部進駐，包含在地知名店家，成功炒熱買氣，尤其所推出季節限定的哈密瓜霜淇淋，更是深受歡迎。

    新化果菜市場歷經3個月的試營運，吸客逾42萬人次，已躍為熱門景點，配合正式開幕，美食街的店家也都全部進駐，餐點、飲品、伴手禮…等，為遊客提供更多元的服務。

    台南農產運銷公司總經理李芳林表示，在新場增加美食街，是希望遊客有暫時歇腳的地方，用餐、喝飲料，也可以選購伴手禮等，讓觀光機能更齊備。

    李芳林提到，除了招攬瓜瓜園觀光工廠、街役場古蹟餐廳…等知名店家進駐之外，美食區也有集合各農會優質特產，以及文化局限定商品的台南好物。

    李芳林說，正式開幕後所推出的假日市集也已啟動，初步規劃30家攤商，頗受好評，歡迎各界到全國最美的果菜市場一遊。

    進駐美食街的汣禾家，屬於古蹟餐廳關係企業，不僅騎樓區精心佈置，假日還有歌手演唱，目前推出季節限定的哈密瓜霜淇淋，也深受歡迎。

    汣禾家業者郭秋伶指出，未來會依照市場所展售的時令鮮果進行開發，為霜淇淋變換更多新口味。

    新化果菜市場美食街的汣禾家，假日有歌手駐唱，推出季節限定的哈密瓜霜淇淋，更是受到歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    新化果菜市場美食街的汣禾家，假日有歌手駐唱，推出季節限定的哈密瓜霜淇淋，更是受到歡迎。（記者吳俊鋒攝）

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