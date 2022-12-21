南一中學生證P圖引話題 當事人發聲：到這裡就好

南一中學生間興起學生證改圖風潮，連海巡署小編也跟著瘋！（圖取自臉書）

2022/12/21 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕海巡署臉書粉絲專頁日前貼出一張學生證照片指稱，在太平洋裡撈到了一張「台南某高中」的學生證，引發網友熱烈討論。不過，這張其實是P圖而來，起源是台南一中學生互相惡搞，海巡署搭上網路熱潮，發揮創意推廣海巡特考資訊。學生證上的當事學生今天（20日）說，起初覺得好玩跟著一起留言打鬧，但現在覺得事態發展已經有點超過預期，希望大家停止P圖，「到這就好」。

海巡署粉專「海巡署長室 Coast Guard」17日貼文表示：「同學你的學生證被丟到太平洋裡，海巡已經幫你撿起來了，請你同學不要亂丟。如果你是有興趣加入海巡署，未來可以直接考特考；或是撥打這支電話：0800-021-580，瞭解更多。」仔細一看，圖片其實是P圖，校名被改成了「國立台南第一一八高級中學」，學號也被改成海巡署的人才招募網電話。海巡署並在文內標註了「黑特南一中2.1」粉專。

文章引發網友熱烈討論「現在小編都是搞笑的」、「他本人有上岸嗎」、「歡迎大家加入海巡署」、「好厲害啊，這個都能在茫茫大海被撿到，緣份哪」、「真·海底撈」、「深深太平洋底，深深傷心」、「還沒成為海賊王就被抓到了」、「畢業即就業，同事先卡位」。也有網友擔憂，圖片恐怕還是能是別出學生身分，海巡署則強調，圖片有經過當事人同意，去識別化過後在使用到貼文上。

據悉，這張圖片最近在台南一中學生之間相當出名，臉書粉專「黑特南一中2.1」上有不少學生紛紛貼出自己的改圖作品，這股流行風漸漸蔓延到其他社群，海巡署也搭上這股熱潮製作哏圖，順便推銷海巡特考。

不過，隨著圖片流傳越來越遠，學生證的持有者也對此發聲。該生透過「黑特南一中2.1」粉專表示：「大家好，我是學生證的主人塗同學，由於某些原因，我必須在此聲明：這次的學生證p圖事件，起初我也覺得滿好玩的，跟著你們在留言區打屁製造歡樂，但目前事態看似有點過頭，有些不知名、我看不到的地方也會出現我的學生證，甚至小時候的東西都被挖出來，著實是有些困擾，深思熟慮後，在這邊統一呼籲大家從今天起不要再拿我學生證進行p圖，就到這裡就好，謝謝大家。」

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