台南殺警案開庭巧逢殉職警生日 法醫作證曝凶嫌凶殘手段

台南殺警案凶嫌林信吾（頭戴安全帽者）。（資料照）

2022/12/20 19:22

〔記者王捷／台南報導〕台南殺警案今天（20日）首次招開審理庭，正巧是殉職警曹瑞傑的生日，檢方傳了廖姓計程車司機還有鑑識中心主任簡孟輝、法醫潘至信作證，想藉由這些證人描述的客觀證據，讓法官、民眾都知道凶手林信吾的手段多殘忍。

出庭作證的廖姓計程車司機是把林信吾載離案發現場的人，由於林信吾的律師主張，林信吾是因喝酒失去行為能力，應以刑法19條來減刑，檢方傳喚計程車司機來證明，林信吾是否有酒醉無法克制自己的行為。

廖姓運將說，他開計程車40年，大約能辨識喝醉的客人，因喝醉的人講話有點大舌頭；當天他載一位外籍移工回到安南區宿舍，還在車上算錢時，林信吾就突然開他的車門，說要去永康的大橋車站，後來又改變地點要去中西區，路程約有30分鐘，當天車內有開冷氣，但是他沒有聞到酒味，他沒有跟林信吾有過多交談，只聽到林信吾很喘，他才回說他如果走路走很久也很喘，付車資時林信吾也很俐落。

林信吾的律師則是以當時在車上有沒有戴口罩來詰問，可能是想證明司機會不會因此沒辦法聞到酒味。

第一位鑑定證人是台南市警察局鑑定中心主任簡孟輝，他有21年的現場鑑識經驗，檢方想證明林信吾是怎麼奪槍，由於林信吾的律師主張，林信吾是因被殉職警凃明誠噴了辣椒水、又對空開了一槍，才被激怒持刀殺警。

簡孟輝拿出警用槍套說，槍套旁有一個拔槍保險卡榫，必須按下卡榫才能拔槍，這是警方訓練的標準，對有15年從警經歷的凃明誠來說，按下槍套保險拔槍是反射動作，不可能沒按保險鈕就拔槍，但是凃明誠的槍套卡榫卻是被扯掉了。簡孟輝還製作了現場彈殼分布圖，可以發現6枚彈殼很集中，代表是在同一個地方擊發子彈。檢方想藉此證明，凃明誠沒有開槍，而是被林信吾把槍搶走，同時林信吾還對著警車射擊。

林信吾律師回擊，反問簡孟輝是否找到被破壞的槍套保險卡榫？如果撇除凃明誠的從警經驗，從客觀證據來看，有沒有證據能證明林信吾搶槍？槍套上以及凃明誠的腰帶上，有沒有採到林信吾的指紋與血跡？簡孟輝都回答沒有。

最後則是法醫潘至信的解剖報告，他在50分鐘內講述殉職警凃明誠、曹瑞傑身上的每一處刀傷，兩人的致命傷都集中在頸部、胸部，尤其頸部刀傷，從脖子上許多平行傷口來看，他認為，被害人是在沒反抗的情況下遭割喉，其中，曹瑞傑的手部有較多的反抗傷，這證明他曾與林信吾搏鬥，但他背頸部、後腦杓也有傷痕，這表示他在失去抵抗後，還遭到林信吾攻擊。

家屬律師則說，從法醫的鑑定來看，林信吾的手段很凶殘，而且在警車上有採集到林信吾的血跡，也就是說，林信吾在攻擊警察後，又爬到警車上不知道做什麼，也沒有想對兩位警員急救，家屬希望能對林信吾處以極刑。

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