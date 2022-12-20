台南市議長之戰 國民黨團有條件支持「郭李配」

台南市議會國民黨團今日閉門進行甲動會議討論正、副議長選舉事宜。（記者王姝琇攝）

2022/12/20 12:36

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市議會國民黨團今日閉門進行甲動會議討論正、副議長選舉事宜。國民黨台南黨部主委林進旺表示，國民黨絕對沒有「民國配」的理由，中央已明確指示若未照黨團決議進行投票，將祭出最嚴厲的黨紀處分。

國民黨團書記長蔡育輝表示，會議討論3大重點包括「民國配」後續、是否與無黨籍議長郭信良配合，及副議長李文俊代表國民黨團參選副議長等細項。他說，黨中央已明確指示不宜「民國配」，身為最大在野黨，近年打擊民進黨爐碴和太陽光電等黑金政治案，若選擇「民國配」國民黨團長年努力也將化為烏有，黨團絕不會拿全體議員形象和未來去陪葬。

另外，針對李文俊代表國民黨團參選副議長，因中央礙於李文俊曾有瑕疵紀錄，不宜正式提名，黨團凝聚共識用政黨黨團名義，推薦李文俊參選副議長。

黨團發言人王家貞強調，不可「民國配」、不可投自己；至於是否與郭信良合作，她說，所有的一切我們都責成黨團推薦的李文俊去盡最大的努力，宗旨是讓黨團在市議會能夠有最大的聲量，為台南鄉親謀取最大福利為目標。目前黨團傾向有條件與郭信良搭配選正副議長，但前提是，郭信良宣示當選後，絕不能回歸民進黨，且要全力支持李文俊參選副議長。

對此，郭信良回應表示，「任何政黨決定我都予以尊重，還是那句老話，該是你的就是你的，不是你的爭也沒有用。」

蔡育輝強調，若有人不依照黨中央指示及會議決議，無論是跑票或是投給自己，國民黨都會祭出最嚴格的黨紀，每位議員都必須用選票執行黨團的意旨。此外，蔡育輝也提到，近來確實有傳出賄選風聲，且價碼嚇死人超出以前好幾倍，不只是以百萬計，期望檢調單位布線嚴格查緝賄選敗壞政治選風的行為。

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