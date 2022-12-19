約男網友性愛趴下藥險害命 無良男還謊指女友遭內射

男子阿華被林姓男網友約到汽車旅館與一名約砲女子發生性關係，阿華還遭林男下藥、險些送了命。圖為示意圖，與本案人物內容無關。（記者王俊忠攝）

2022/12/19 23:51

〔記者王俊忠／台南報導〕林姓男子約男網友阿華到汽車旅館參加性愛趴，林找來一名陳姓女子與阿華發生性關係，之後，林在阿華飲料下藥，致其昏睡到警方發現送醫時，已出現敗血、呼吸衰竭病危，救治後才保住一命。林還向阿華母騙稱，其子喝醉睡了他女友還內射，要求拿錢處理。台南地院依強盜、重傷未遂、恐嚇取財未遂等多罪合併判林男7年8月徒刑；得易科罰金部分判刑8月。

判決指出，林男於2022年5月在臉書網路社群結識男子阿華，林以男女多人聯誼為由，約阿華於6月6日傍晚到台南永康區一家汽車旅館。當晚，林男的一名陳姓女友人也到汽車旅館，在林的授意下，陳女與阿華發生性關係。陳女對檢警說這是單純約砲，性愛沒有對價，與林男也不是男女朋友。

在阿華與陳女「嘿咻」後，林男把大量不明的安眠藥摻入紅茶，讓阿華喝下，之後阿華陷入昏睡，林於隔天（7日）上午暗中拿走阿華的手機、現金3400元與金融卡等身分證件後離去。7日中午，林拿阿華的手機透過LINE與阿華母親聯絡，林傳訊給華母說「你兒子昨天喝醉，把我女朋友睡了還內射，要送派出所或丟海裡？拿錢出來處理，不處理就直接告強姦」。

阿華母親察覺有異報警，警方於7日晚間9點半許到汽車旅館房間內發現昏睡中的阿華，阿華被送醫時已出現敗血症、急性呼吸衰竭等症狀，醫院一度發出病危通知，後來經救治，阿華才保住一命。

7日近午，林男也拿阿華的金融卡到台南一家超商提款機輸入密碼，冒名領走阿華帳戶內的2萬8千元款項；另，林男也未獲得阿華授權，冒用阿華名義到一家租車公司承租汽車。阿華醒來之後對辦案人員說，林男是他在網路認識後第一次約見面的網友，原本只是想參加林男辦的男女聯誼活動，沒想到林竟是會設局陷害他的壞人。

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