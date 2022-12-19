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    南市議長選舉 民進黨團會議砲聲隆隆 邱莉莉委屈落淚

    南市民進黨議長提名人邱莉莉（背對鏡頭穿黑背心）在會議結束後忍不住淚灑會場，黨內同仁趨前安慰。（記者蔡文居攝）

    南市民進黨議長提名人邱莉莉（背對鏡頭穿黑背心）在會議結束後忍不住淚灑會場，黨內同仁趨前安慰。（記者蔡文居攝）

    2022/12/19 22:00

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市正副議長選舉，民進黨團推出市議員邱莉莉、林志展參選正副議長，今晚民進黨團召開黨團會議，討論正副議長選舉，會中黨內正國會議員砲聲隆隆，質疑現在票都還沒有投，「邱小姐」就上節目提4年前跑票事情，把他們與跑票畫上等號，造成他們的傷害。

    整個會議約進行40分鐘，邱莉莉在會議結束後，感到委屈忍不住當場淚灑會場，多位黨團成員則趨前擁抱、安慰她。

    民進黨團今晚同時也做出決議，12月25日正副議長投票現場指揮官，授權由議長提名人邱莉莉負責，獲黨團成員一致決議通過。

    身兼民進黨中常委的市長黃偉哲，今晚以民進黨台南市議長及副議長選舉督導小組召集人列席參加，他提醒黨內同志恪遵黨章規定，依黨團推舉的正副議長人選，進行一致性投票，展現團結承擔最大黨改革議會的責任。

    黃偉哲表示，目前民進黨的處境風雨飄搖，黨中央也有所擔憂，希望黨內同志務必團結，千萬不可再次分裂，要讓民進黨團成為台南市議會改革的主導力量。黨團同時決議，12月25日正副議長投票現場指揮官，授權給議長提名人邱莉莉負責，獲黨團成員一致通過。

    民進黨團表示，中央黨部中評會今天重申，黨內同志應遵守切結，於當選後的直轄市、縣市議會議長及副議長選舉，對於本黨決議支持的議長及副議長候選人，為一致性投票，若投票行為有違本黨決議或以他法規避監督者，應予以除名處分。

    南市民進黨團今晚召開黨團會議，市長黃偉哲（左）以議長及副議長選舉督導小組召集人列席參加。（記者蔡文居攝）

    南市民進黨團今晚召開黨團會議，市長黃偉哲（左）以議長及副議長選舉督導小組召集人列席參加。（記者蔡文居攝）

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