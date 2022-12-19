疫情降溫、年菜市場回溫 飯店推家裡無法料理的年菜外帶

台南桂田酒店推出6人份的經典年菜外帶組合。（記者劉婉君攝）

2022/12/19 18:18

〔記者劉婉君／台南報導〕年關將近，國內疫情降溫，年菜市場回溫，台南桂田酒店團圓飯訂桌已經額滿，今天推出經典年菜外帶組合，主打「家裡做不出來的，我們替你做」，讓民眾在家就能享用星級飯店的頂級年菜。

去年年菜市場受到本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，民眾以外帶為主，台南桂田酒店行政主廚高文強表示，去年外帶年菜高達近300組，業績「好到嚇到」，今年隨著國內疫情降溫，民眾外出用餐的意願增加，預約到飯店內享用團圓飯的訂單已恢復疫情前的水準。

為了讓民眾在家也能輕鬆享用年菜，台南桂田酒店推出6人份的外帶年菜組合，7道料理8888元，包括有烏魚子、九孔、筍絲控肉、蝦卷、中卷的「迎春五福喜臨門」，以及經典台菜料理「古早八寶魚翅羹」、「台式五柳海上鮮」、「醉海蝦金勾米糕」、「南靖功夫封土雞」、「避風塘鮑魚」、「桂田精選佛跳牆」。

另外也有「蔬食年菜外帶」6人份6688元，包括「爆炒三雙丁大富貴」、「翡翠花菇羅漢齋」、「鳳果三杯猴頭菇」、「雪蓮豆繽紛米糕」、「麻油松茸香菇排」、「靈芝鮑菇繡球花」、「羊肚香菌佛跳牆」等7道料理。明年1月10日前預購加贈「甜年糕」，每套外帶年菜還包含時尚環保提袋、燉盅、保鮮碗盤，讓顧客輕鬆帶回家。

高文強表示，今年推出的外帶年菜，均是具有年節氣氛的佳餚，結合在地口味，都是家裡做不出來的菜色，例如高溫要熬6小時的佛跳牆，以及前一晚就要先用紹興酒浸泡的醉蝦等，希望以職人的手藝，讓民眾可以將有人情與溫度的經典年菜輕鬆帶回家享用。

台南桂田酒店推出6人份的經典年菜外帶組合。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法