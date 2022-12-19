《台南好呷市》職人專刊出版 吉祥物菜奇鴨、菜籃仔超萌亮相

南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊，台南市場吉祥物菜籃仔、菜奇鴨亮相。（記者王姝琇攝）

2022/12/19 17:29

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊，透過26位市場職人分享經營經驗與匠人精神，並介紹市場專屬隱藏版美食，帶領民眾體驗最古早的小吃美味。

市長黃偉哲表示，台南美食本就名聞遐邇，市場美食更是不遑多讓，此次《台南好呷市》專刊特別為民眾發掘出隱市美食；且專刊還附有店家好康截角，最多可享8折優惠，歡迎市民及國人跟著專刊的足跡，去遍尋台南美味的市場美食。

黃偉哲說，傳承百年的傳統市場，保留下最正統的台南味，也是串連在地消費、從產地到餐桌的農特產品展售空間，更是居民日常採買生活用品的好所在，走逛一趟市場小旅行，不但能買到道地美食，也能體會老台南的「結市」和「呷市」。

為吸引更多年輕人走入市場，市場處舉辦台南市場吉祥物選拔，最終以鴨子為造型的「菜奇鴨」，以及代表滿滿人情味的茄袋芷袋「菜籃仔」，分別獲得前2名，今天也在記者會活潑亮相，帶來歡樂氣氛，未來將不定期出現在各活動與民同樂。

經發局長陳凱凌表示，近年市府積極推動傳統市場轉型，引進創新經營理念、改善老舊硬體設備，並結合在地文化特色，讓市場不再是以往給人的老舊刻板印象，而是像逛文創市集一樣，處處都有驚喜。

市場處出版《台南好呷市》職人專刊，訪問了來自各地的26位市場職人，透過他們的親身敘述及角度出發，帶領民眾穿過時間，探索古早時代下的風華美好。首刷1500本將透過統一超商等通路限量贈出，相關資訊可洽詢台南市市場處。

南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊。（記者王姝琇攝）

南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊，市長黃偉哲於活動看板上簽名留念。（記者王姝琇攝）

南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊，多位市場職人到場共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

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