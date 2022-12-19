為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    《台南好呷市》職人專刊出版 吉祥物菜奇鴨、菜籃仔超萌亮相

    南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊，台南市場吉祥物菜籃仔、菜奇鴨亮相。（記者王姝琇攝）

    南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊，台南市場吉祥物菜籃仔、菜奇鴨亮相。（記者王姝琇攝）

    2022/12/19 17:29

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊，透過26位市場職人分享經營經驗與匠人精神，並介紹市場專屬隱藏版美食，帶領民眾體驗最古早的小吃美味。

    市長黃偉哲表示，台南美食本就名聞遐邇，市場美食更是不遑多讓，此次《台南好呷市》專刊特別為民眾發掘出隱市美食；且專刊還附有店家好康截角，最多可享8折優惠，歡迎市民及國人跟著專刊的足跡，去遍尋台南美味的市場美食。

    黃偉哲說，傳承百年的傳統市場，保留下最正統的台南味，也是串連在地消費、從產地到餐桌的農特產品展售空間，更是居民日常採買生活用品的好所在，走逛一趟市場小旅行，不但能買到道地美食，也能體會老台南的「結市」和「呷市」。

    為吸引更多年輕人走入市場，市場處舉辦台南市場吉祥物選拔，最終以鴨子為造型的「菜奇鴨」，以及代表滿滿人情味的茄袋芷袋「菜籃仔」，分別獲得前2名，今天也在記者會活潑亮相，帶來歡樂氣氛，未來將不定期出現在各活動與民同樂。

    經發局長陳凱凌表示，近年市府積極推動傳統市場轉型，引進創新經營理念、改善老舊硬體設備，並結合在地文化特色，讓市場不再是以往給人的老舊刻板印象，而是像逛文創市集一樣，處處都有驚喜。

    市場處出版《台南好呷市》職人專刊，訪問了來自各地的26位市場職人，透過他們的親身敘述及角度出發，帶領民眾穿過時間，探索古早時代下的風華美好。首刷1500本將透過統一超商等通路限量贈出，相關資訊可洽詢台南市市場處。

    南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊。（記者王姝琇攝）

    南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊。（記者王姝琇攝）

    南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊，市長黃偉哲於活動看板上簽名留念。（記者王姝琇攝）

    南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊，市長黃偉哲於活動看板上簽名留念。（記者王姝琇攝）

    南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊，多位市場職人到場共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

    南市府今日發表《台南好呷市》職人專刊，多位市場職人到場共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「傳統市場為何不會沒落？」網友點出3關鍵
    2022/11/17 14:45

    「傳統市場為何不會沒落？」網友點出3關鍵
    新北保安市場重新開幕 現代化攤集區典範
    2022/10/04 21:39

    新北保安市場重新開幕 現代化攤集區典範

    富邦人壽與青年攜手關注川廢議題
    品味菜市人生 「傳統市場 愛的故事」見證蘇澳市場強大生命力
    2021/11/29 21:13

    品味菜市人生 「傳統市場 愛的故事」見證蘇澳市場強大生命力
    台南傳統市場成青創空間 翻轉老舊印象搶商機
    2021/10/13 13:22

    台南傳統市場成青創空間 翻轉老舊印象搶商機

    自然．文化．魅力滿溢的旅行地 福島
    臺南市今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播