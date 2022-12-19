南市與中研院台灣人體生物資料庫合作 促進精準醫學發展

台南市政府生物資料庫與中央研究院台灣人體生物資料庫今日簽署合作備忘錄。（記者王姝琇攝）

2022/12/19 16:56

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府生物資料庫與中央研究院台灣人體生物資料庫今日簽署合作備忘錄，前副總統陳建仁亦出席見證，期待透過此合作模式的建立，共同為台灣精準醫學發展盡份心力。

市長黃偉哲表示，感謝中央大力協助促成南市府與中研院的合作，透過加深生物檢體加值、優化生物資料系統化管理，及提升資訊安全管控等面向交流，將雙方生物資料庫的價值發揮到極致，運用社區醫療大數據特性，使個人化健康能有突破性的發展，並促進學術研究及公衛政策之推展，期待資料庫未來能夠發揮最大作用造福民眾，守護市民朋友的健康。

陳建仁致詞時也說到，過去台灣人體生物資料庫在烏腳病研究上的貢獻，著實為台灣醫學創造奇蹟與前瞻性；台南目前已有40萬筆完整的生物資料，對未來東亞地區相關疾病研究的貢獻相當重要，此次促成2個單位的合作，不僅是研究者最盼望的事情，更期盼此次合作模式的建立，帶給全人類的健康有更好的助益。

台南市政府生物資料庫與中央研究院台灣人體生物資料庫，同屬社區型生物資料庫，雙方於今日共同簽署合作備忘錄，中研院院長廖俊智特地親臨現場參與簽署。

台南市政府生物資料庫自2013年取得設置許可至今，透過衛生所每年於社區舉辦「行動醫院、全民健檢」招募，累計保存約40萬支血液、56萬支血清等生物檢體，及40萬人次之生物資料，堪稱全國規模最大，並擁有社區人口群長期健檢資料之生物資料庫。

已受理高雄長庚醫院、台灣大學、成大醫院及國家衛生研究院等單位之運用案申請，另也藉由國家級人體生物資料庫整合平台，媒合各研究單位之申請案，目前已有多篇與南市高度關注的公共衛生議題，例如B肝、C肝及登革熱等研究論文發表於國際期刊。

台灣人體生物資料庫，自2012年取得設置許可至今，在全國設超過40個駐站招募參與者生物檢體，已招募近20萬人，保存的檢體種類有尿液、血漿、血球細胞及DNA。在運作上，除提供檢體釋出外，也增加應用性檢體加值，如全基因體定型、全基因定序、代謝體等；並提供運用申請，其中不乏有國外機構之申請案，計有上百篇研究論文發表於國際期刊。

台南市政府生物資料庫與中央研究院台灣人體生物資料庫今日簽署合作備忘錄，前副總統陳建仁（左1）出席見證。（記者王姝琇攝）

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