南市議長之爭大爆料 副議長李文俊：國民黨可能會被騙

尋求連任的南市國民黨副議長李文俊說，這一局一定會變得非常混亂，到最後國民黨可能會被騙去。（記者蔡文居攝）

2022/12/19 13:09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市正副議長選舉，藍綠無黨合縱連橫，選情撲朔迷離。對於正副議長選情，國民黨副議長參選人李文俊今天坦承，他現在有一點綁手綁腳，這一局一定會變得非常混亂，到最後國民黨可能會被騙去，上次已被騙過一次了，「黨中央可以犧牲我們嗎？」

南市第4屆正副議長選舉將於25日登場，擁有15席的國民黨團推出現任副議長李文俊尋求連任，李文俊目前也成為各方勢力拉攏的關鍵力量。

李文俊今天現身議會，他表示，國民黨團日前已決議讓他去尋求各方的支持，但現在變成黨團說的和黨中央的不一樣。黨中央說一定要和「某方面」配合，但「某方面」還要有很多人得跟他配合，所以到最後國民黨可能會被騙去，上次已被騙過一次，「哪有我們的黨有這多席無法去爭1席副議長，這是很奇怪的事。」

對於國民黨中央對正副議長選舉有無明確指示？李文俊說，黨中央有明確的決定，「當然我有我的想法，黨中央有跟我指示，但被我幹醮。」他強調，黨中央有打電話給他，但沒有正式公文明示。

他表示，黨中央不能把國民黨15席的權利放棄，不管跟人家談何條件，國民黨團的目標就是搶得1席副議長，這是很悲微的目標，怎能連這個目標都要把它放棄？重蹈4年前的情況，這當然不行。

他說，譬如說，「黨中央如果要求我和某人搭配合作，但某人未承諾讓我當副議長，這要怎麼配？黨中央可以犧牲我們嗎？」

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