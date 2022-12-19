為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    南市第一大黨當議長、第二大黨當副議長？ 綠營親郭派反彈

    南市民進黨議員陳秋萍今天質疑，黨團總召林志展是把民進黨團成員當成白痴嗎？（記者蔡文居攝）

    南市民進黨議員陳秋萍今天質疑，黨團總召林志展是把民進黨團成員當成白痴嗎？（記者蔡文居攝）

    2022/12/19 12:22

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市正副議長選舉，外傳民進黨可能與國民黨合作搭配參選一事，民進黨團內部親郭派議員今天強烈反彈，質疑「第一大黨當議長？第二大黨當副議長？」這是公然暗示民進黨要跟國民黨合作嗎？質疑把民進黨團成員當成白痴。

    南市民進黨團表示，民進黨正副議長推舉，皆依黨中央規定辦理，並由督導小組督導，全力促成市長黃偉哲所強調，讓民進黨成為改革台南市議會的主導力量，促成府會合作增進市民福祉。

    民進黨團表示，因此，與各黨派協商以爭取民進黨主導市議會改革的勝利，是黨團總召責無旁貸的任務，不必以任何聽說之言質疑該黨爭取勝選的決心。

    被視為親議長郭信良的民進黨議員陳秋萍今天質疑，民進黨團總召林志展必須先對外說明清楚，自已是否有跟記者說出「議會第一大黨當議長？第二大黨當副議長？」這樣莫名其妙的論述。難道外界傳言民進黨跟國民黨在副議長補選有暗盤，一切都是真的嗎？

    陳秋萍表示，副議長補選時，明明民進黨自己有能力拿下副議長，但黨團寧可自廢武功而不推人選，實際就是暗助國民黨的李文俊。如今總召林志展這樣的說法，強烈懷疑是否在當時就已經形成默契？先由林志展假裝要爭取副議長，暗地裡支持李文俊的暗盤，表面上是爲了保住議長，實質是已經和國民黨的某些人私相授受，談好條件。

    她表示，請問總召林志展是把民進黨團成員當成白痴嗎？把民進黨賣掉的框架，到底是在什麼時候喬好的？總召必需要說清楚講明白，這個暗盤到底是誰喬的？「你們幾個人跟人家談好的暗盤，就要叫我們黨團吞下去嗎？」

    她說，依黨內議長、副議長產生人選辦法，人選必須要由中央黨部核備，目前南市的人選尚未核備，所以要拜託黨中央及代理黨主席不能再讓南市黨團幹部胡搞瞎搞，要立即接管處理南市正副議長人選的推舉，因他們強烈懷民進黨團已經被莫名其妙的背後勢力綁架，其目的就是要搞亂、搞砸台南。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南市議長之爭藍綠合作？ 國民黨副議長：任何人都可以合作
    2022/12/18 15:32

    南市議長之爭藍綠合作？ 國民黨副議長：任何人都可以合作
    被指介入南市議長選舉 郭再欽將提告謝龍介加重誹謗
    2022/12/16 11:31

    被指介入南市議長選舉 郭再欽將提告謝龍介加重誹謗

    富邦人壽與青年攜手關注川廢議題
    坦言曾跳票！台南議長郭信良尋求連任：借過錢的不能選嗎？
    2022/12/09 06:06

    坦言曾跳票！台南議長郭信良尋求連任：借過錢的不能選嗎？
    台南議長副議長之爭 黃偉哲喊話：不希望民進黨團再有人出走
    2022/12/06 16:26

    台南議長副議長之爭 黃偉哲喊話：不希望民進黨團再有人出走

    台新暖流抗寒流 3千萬捐179家公益團體
    南市議長選後說分明 郭信良：沒想過會這樣離開
    2018/12/30 13:45

    南市議長選後說分明 郭信良：沒想過會這樣離開
    縣市正副議長選舉》13黨籍議員跑票 民進黨祭黨紀
    2018/12/27 06:00

    縣市正副議長選舉》13黨籍議員跑票 民進黨祭黨紀
    臺南市今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播