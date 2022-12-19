南市第一大黨當議長、第二大黨當副議長？ 綠營親郭派反彈

南市民進黨議員陳秋萍今天質疑，黨團總召林志展是把民進黨團成員當成白痴嗎？（記者蔡文居攝）

2022/12/19 12:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市正副議長選舉，外傳民進黨可能與國民黨合作搭配參選一事，民進黨團內部親郭派議員今天強烈反彈，質疑「第一大黨當議長？第二大黨當副議長？」這是公然暗示民進黨要跟國民黨合作嗎？質疑把民進黨團成員當成白痴。

南市民進黨團表示，民進黨正副議長推舉，皆依黨中央規定辦理，並由督導小組督導，全力促成市長黃偉哲所強調，讓民進黨成為改革台南市議會的主導力量，促成府會合作增進市民福祉。

民進黨團表示，因此，與各黨派協商以爭取民進黨主導市議會改革的勝利，是黨團總召責無旁貸的任務，不必以任何聽說之言質疑該黨爭取勝選的決心。

被視為親議長郭信良的民進黨議員陳秋萍今天質疑，民進黨團總召林志展必須先對外說明清楚，自已是否有跟記者說出「議會第一大黨當議長？第二大黨當副議長？」這樣莫名其妙的論述。難道外界傳言民進黨跟國民黨在副議長補選有暗盤，一切都是真的嗎？

陳秋萍表示，副議長補選時，明明民進黨自己有能力拿下副議長，但黨團寧可自廢武功而不推人選，實際就是暗助國民黨的李文俊。如今總召林志展這樣的說法，強烈懷疑是否在當時就已經形成默契？先由林志展假裝要爭取副議長，暗地裡支持李文俊的暗盤，表面上是爲了保住議長，實質是已經和國民黨的某些人私相授受，談好條件。

她表示，請問總召林志展是把民進黨團成員當成白痴嗎？把民進黨賣掉的框架，到底是在什麼時候喬好的？總召必需要說清楚講明白，這個暗盤到底是誰喬的？「你們幾個人跟人家談好的暗盤，就要叫我們黨團吞下去嗎？」

她說，依黨內議長、副議長產生人選辦法，人選必須要由中央黨部核備，目前南市的人選尚未核備，所以要拜託黨中央及代理黨主席不能再讓南市黨團幹部胡搞瞎搞，要立即接管處理南市正副議長人選的推舉，因他們強烈懷民進黨團已經被莫名其妙的背後勢力綁架，其目的就是要搞亂、搞砸台南。

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