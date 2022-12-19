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    南市議長選舉「民國配」甚囂塵上 國民黨團盼中央明示

    針對南市議長選舉可能出現「民國配」一事，蔡育輝說，希望國民黨黨中央明示，讓黨員有所遵循。（記者蔡文居攝）

    針對南市議長選舉可能出現「民國配」一事，蔡育輝說，希望國民黨黨中央明示，讓黨員有所遵循。（記者蔡文居攝）

    2022/12/19 11:29

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市正副議長選舉，選情詭譎多變。針對外傳民進黨可能與國民黨合作搭配參選一事，南市議會國民黨團書記長蔡育輝今天表示，希望黨中央明示，讓黨員有所遵循，是否同意「民國配」。

    台南市議會第4屆市議員選舉，在應選57席中，民進黨獲得28席，國民黨15席，無盟加無黨共12席，台聯和台灣基進各1席。除現任無黨籍議長郭信良繼續尋求連任外，民進黨團推出邱莉莉、林志展參選正副議長，國民黨則只推副議長李文俊參選連任，保留與他黨合作空間，經過連日來的合縱連橫，選情變得十分複雜。

    由於泛綠取得過半席次，但民進黨內沒有人敢保證不會發生跑票，為確保議長選舉這一局，傳出民進黨有意和國民黨合作，近來南市議會有關正副議長選舉「民國配」的消息也甚囂塵上。國民黨副議長李文俊也表示，任何人都可以合作，他一切都還在評估中。

    蔡育輝表示，希望中央黨部明示規則，讓黨員有所遵循，是否同意「民國配」，如不同意，國民黨團有何權限，由黨團自主或可以票投自己，這都要說清楚。

    他說，目前黨團內部反對「民國配」的人愈來愈多，如不與民進黨合作，而要和無黨合作，至少必須「投郭信良一票也一定要投李文俊一票」，不能跑票。合作要真誠用心，不是用騙的，這樣才有合作空間。

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