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    年關近出遊多 南市籲搭坐兒童安全座椅減少71％死亡率

    為落實對兒童人身健康安全的重視，南市府召開記者會宣導設置並正確使用兒童安全座椅的重要性。（記者王姝琇攝）

    為落實對兒童人身健康安全的重視，南市府召開記者會宣導設置並正確使用兒童安全座椅的重要性。（記者王姝琇攝）

    2022/12/19 11:06

    〔記者王姝琇／台南報導〕年關將近全家人出遊參加活動頻繁，南市府特別結合警消、社政、衛生與教育等單位於今（19）日共同召開記者會，宣導兒童安全座椅的重要性。市長黃偉哲表示，近期出遊機會大增，家中有幼兒要搭車外出，務必要設置兒童安全座椅，更提醒家長要正確安裝、全程使用，才能有效完整提供保護，讓遺憾不再發生。

    黃偉哲表示，兒童安全座椅的設置已訂有專法，但落實度還有待加強，所謂「徒法不足以自行」，仍需要去執行才能落實，實際案例顯示，台南市去年有58位兒童不幸身故，有24%是可預防的，其中4人是車禍或車輛撞擊導致死亡。

    黃偉哲指出，若正確使用兒童安全座椅，可降低兒童頸部73%衝擊力，也可減少71%死亡率，向後乘坐的安全性更提高75%，有效降低兒童傷亡；呼籲家長們，若在乎孩子們的健康與生命安全，儘快裝置兒童安全座椅。如果還要透過警察耗費大量人力取締，並不妥當。

    南市衛生局提醒，家長們除挑選符合國家標準的安全座椅之外，也要注意座椅的使用年限，掌握「後、安、固、指」4字口訣；只安裝於「後」座，並選用「後」向式安全座椅。依循各廠牌說明書「安」裝。確認安全座椅穩「固」不搖晃。確認寶寶繫緊安全帶，並保留一「指」寬空隙。讓爸媽第一次使用就輕鬆上手。

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