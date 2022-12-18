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    寒流擋不住熱情 奇美博物館「聖誕週末」2天湧入2.5萬人

    奇美博物館「聖誕週末」深受歡迎，昨、今兩天湧入2.5萬人。（記者吳俊鋒攝）

    奇美博物館「聖誕週末」深受歡迎，昨、今兩天湧入2.5萬人。（記者吳俊鋒攝）

    2022/12/18 21:40

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕喜迎耶誕，台南都會公園奇美博物館舉辦的「聖誕週末」歡樂派對昨起登場，主打英國風，除了歷來新高的表演節目之外，還有應景的創意裝扮與藝術佈置，精彩呈現；雖然低溫來襲，但擋不住民眾的熱情，截至今晚，兩天累計湧入2.5萬人，堪稱是目前全市最強的慶典活動。

    奇美的「聖誕週末」將在本月的24、25日持續展開，館方今年首度以英國皇家儀式進行揭幕，帶出遊行、市集、音樂、舞蹈、電影、展覽等活動，讓大小朋友體驗史上最豐富的歡樂派對。

    今天仍是低溫籠罩，但已揮別活動首日的濕冷，到場的親子檔明顯增加，家長帶著小朋友參與，無論博物館室內或戶外，以及星光電影區域、聖誕市集等，隨處可見人潮聚集。

    博物館內外洋溢著英倫氣氛，包含英國米字旗、英國倫敦地鐵符號，活動首日因為下雨而無法出動的英國士兵圖像，今天也矗立在園區各處，相當可愛。

    今年活動的表演節目創新高，音樂、舞蹈等每天都超過25場次，館方也在館內雕塑大道設置1台鋼琴，讓民眾有機會大秀自己的技藝。

    果然，現場高手雲集，親子齊聚，一度讓雕塑大道擠滿人潮，都是要聆賞精彩的琴藝而駐足，為活動帶來熱鬧的氣氛。

    備受矚目的「英國名琴沙龍音樂會」，祭出英國最古老的提琴，為英格蘭公認首位製琴師雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作。

    另一把演出的「艾爾加」名琴，則是英國偉大作曲家艾爾加（Edward Elgar）曾持有的珍貴提琴，當拉奏艾爾加創作的〈愛的禮讚〉等耳熟能詳的經典曲子時，在場觀眾都感動莫名。

    活動期間以100元加價購的國際大展「時代的臉孔」，單日也都有逾千名觀眾入場參觀，感受英國國寶級肖像的魅力。

    奇美「聖誕週末」融入許多英國元素，可愛士兵幫民眾指引路線。（記者吳俊鋒攝）

    奇美「聖誕週末」融入許多英國元素，可愛士兵幫民眾指引路線。（記者吳俊鋒攝）

    奇美「聖誕週末」熱鬧展開，館方也在雕塑大道設置鋼琴，讓民眾看表演之餘，也可以秀一下精湛的技藝。（記者吳俊鋒攝）

    奇美「聖誕週末」熱鬧展開，館方也在雕塑大道設置鋼琴，讓民眾看表演之餘，也可以秀一下精湛的技藝。（記者吳俊鋒攝）

    奇美博物館「聖誕週末」深受歡迎，兩天湧入2.5萬人。（記者吳俊鋒攝）

    奇美博物館「聖誕週末」深受歡迎，兩天湧入2.5萬人。（記者吳俊鋒攝）

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