首屆台南爵士嘉年華吳園登場 毛孩也來逗熱鬧

第一屆台南爵士嘉年華活動在市定古蹟吳園登場。（記者王姝琇攝）

2022/12/18 20:21

〔記者王姝琇／台南報導〕為推廣爵士音樂之美，台南首度舉辦爵士嘉年華活動，結合爵士樂、餐酒晚會及適合親子同樂的市集，在市定古蹟吳園登場，就連毛孩也來逗熱鬧。

台南爵士嘉年華聯合發起人潘為表示，為讓爵士樂能更親民，同時讓不同年齡層及族群都能接觸爵士樂，特別號召同好及8個國內知名樂團發起爵士嘉年華活動，在充滿古樸風的吳園舉辦戶外音樂會，拉近民眾與爵士樂的距離。

主辦單位昨、今2日邀請近年在台灣和國際爵士樂壇的音樂家演唱，包括羅妍婷、蘇聖育等人，以及葉賀璞、KoSwing等樂團演出，其中羅妍婷更將台灣元素融入爵士曲目創作，曲風充滿劇場感；蘇聖育則曾獲金曲獎肯定。此外，現場市集還有創意小點等；並同時邀請毛孩一起來體驗「親寵共食」，為此，業者特別推出能與飼主共同品嘗的同一道菜色。

潘為說，台南除有小吃美食和古蹟，還有一群熱愛爵士樂的同好，不同於在國際表演廳舞台上演奏，這種比較小型的、能夠與觀眾互動的場域演出，對表演者而言更像是種對話，移到戶外古蹟場所表演，享受台南的夜晚；現場也規劃毛孩專屬空間，布置成野餐場域，讓爵士樂能走進大眾的休閒生活。

第一屆台南爵士嘉年華活動同時邀毛孩一起來體驗「親寵共食」。（記者王姝琇攝）

第一屆台南爵士嘉年華活動在市定古蹟吳園登場，結合爵士樂、餐酒晚會及適合親子同樂的市集。（記者王姝琇攝）

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