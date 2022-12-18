為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    首屆台南爵士嘉年華吳園登場 毛孩也來逗熱鬧

    第一屆台南爵士嘉年華活動在市定古蹟吳園登場。（記者王姝琇攝）

    第一屆台南爵士嘉年華活動在市定古蹟吳園登場。（記者王姝琇攝）

    2022/12/18 20:21

    〔記者王姝琇／台南報導〕為推廣爵士音樂之美，台南首度舉辦爵士嘉年華活動，結合爵士樂、餐酒晚會及適合親子同樂的市集，在市定古蹟吳園登場，就連毛孩也來逗熱鬧。

    台南爵士嘉年華聯合發起人潘為表示，為讓爵士樂能更親民，同時讓不同年齡層及族群都能接觸爵士樂，特別號召同好及8個國內知名樂團發起爵士嘉年華活動，在充滿古樸風的吳園舉辦戶外音樂會，拉近民眾與爵士樂的距離。

    主辦單位昨、今2日邀請近年在台灣和國際爵士樂壇的音樂家演唱，包括羅妍婷、蘇聖育等人，以及葉賀璞、KoSwing等樂團演出，其中羅妍婷更將台灣元素融入爵士曲目創作，曲風充滿劇場感；蘇聖育則曾獲金曲獎肯定。此外，現場市集還有創意小點等；並同時邀請毛孩一起來體驗「親寵共食」，為此，業者特別推出能與飼主共同品嘗的同一道菜色。

    潘為說，台南除有小吃美食和古蹟，還有一群熱愛爵士樂的同好，不同於在國際表演廳舞台上演奏，這種比較小型的、能夠與觀眾互動的場域演出，對表演者而言更像是種對話，移到戶外古蹟場所表演，享受台南的夜晚；現場也規劃毛孩專屬空間，布置成野餐場域，讓爵士樂能走進大眾的休閒生活。

    第一屆台南爵士嘉年華活動同時邀毛孩一起來體驗「親寵共食」。（記者王姝琇攝）

    第一屆台南爵士嘉年華活動同時邀毛孩一起來體驗「親寵共食」。（記者王姝琇攝）

    第一屆台南爵士嘉年華活動在市定古蹟吳園登場，結合爵士樂、餐酒晚會及適合親子同樂的市集。（記者王姝琇攝）

    第一屆台南爵士嘉年華活動在市定古蹟吳園登場，結合爵士樂、餐酒晚會及適合親子同樂的市集。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    原來12月的台南可以這麼玩 爵士嘉年華在吳園百年古蹟
    2022/11/30 09:12

    原來12月的台南可以這麼玩 爵士嘉年華在吳園百年古蹟
    《藝術文化》TJO「聖誕禮讚」音樂會 北、中溫馨巡演
    2022/11/22 05:30

    《藝術文化》TJO「聖誕禮讚」音樂會 北、中溫馨巡演

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    台中市民廣場接連辦音樂節等活動 民眾控噪音睡不著
    2022/11/08 13:54

    台中市民廣場接連辦音樂節等活動 民眾控噪音睡不著
    台中時尚城中城線變身「行動爵士專車」 限定班次10/22別錯過
    2022/10/16 17:47

    台中時尚城中城線變身「行動爵士專車」 限定班次10/22別錯過

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    臺南市今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播