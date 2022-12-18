一年只賣3天！台南特有「冬至包」熱銷 呷甜配鹹才對味

百年舊來發餅舖一年只賣3天的冬至包。（記者王姝琇攝）

2022/12/18 19:21

〔記者王姝琇／台南報導〕周四（22日）即將迎來冬至，府城特有湯圓配「冬至包」近日開賣，特別的是，冬至包有著討喜的金元寶外型，用來祭祖，也象徵慶豐收、招財保平安，一年只賣3天相當熱銷。百年舊來發餅舖全家總動員限量3500個；安平阿水伯包子店訂單也破千，菜市場則能買到糯米製「粿粹」外皮冬至包，各種口感都有擁護者！

安平阿水伯包子店老闆李雲郁指出，府城有吃冬至包的習俗，每年冬至民眾一早就開始煮湯圓、炊菜包，在拜神、祭祖後，全家一起吃湯圓配冬至包，呷甜配鹹。

舊來發第4代陳淑芬表示，古早冬至包是以糯米製「粿粹」包進多種蔬菜素料，但不易保存，後來改以麵粉皮做成包子口感，延伸出葷、素2種口味，各家內餡包料不一；拜神或祭祖建議以12個為基準，象徵12個月，遇閏月就會是13個。

陳淑芬說，因為冬至包一年只賣3天，即使近年來食材成本狂漲，還是維持原價；冬至包惟在台南是不可或缺的冬至應景食物，與湯圓一起象徵團圓和添歲，是自古以來的祭品，用來祈求一年平安；由於冬至這天是夜最長的日子，於是傳統冬至包會做成半月形，和元寶形狀相近相當討喜。

百年舊來發餅舖全家總動員手做限量3500個冬至包，包括葷和素2種口味。（記者王姝琇攝）

百年舊來發餅舖全家總動員手做限量3500個冬至包。（記者王姝琇攝）

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