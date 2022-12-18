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    人工增雨催化 曾文水庫上游創近3個半月最大單日降雨量

    國內規模最大的曾文水庫，目前蓄水率低於28％。（記者吳俊鋒攝）

    國內規模最大的曾文水庫，目前蓄水率低於28％。（記者吳俊鋒攝）

    2022/12/18 17:12

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內規模最大的曾文水庫，目前蓄水率低於28％，而入冬後首波寒流報到，低溫中也帶來水氣，為了挹注水情，進行了人工增雨作業，上游17日的累積降雨約23毫米，雖然不算豐沛，卻已創下近3個半月最多的紀錄。

    配合氣候條件，水利署南區水資源局、國家中山科學院本月16日各在曾文水庫的大壩與上游，分別進行地面、高空的人工增雨作業，努力向老天多要一些水，從觀測資料來看，確有成效。

    根據南水局的觀測資料，曾文水庫上游昨天的降雨雖然還不到3字頭，卻已是9月4日的59.2毫米之後，單日累積最多，顯見今年真的欠缺水氣。

    南水局預估，這波降雨，曾文水庫入流量在90萬立方米左右，南化水庫則有20萬立方米，約等於台南地區1天的民生、產業用水量。

    南水局強調，依目前水庫蓄水量，以及水文條件等進行保守評估，台南地區明年2月底前，民生、產業用水可穩定供應，籲請各界持續節水，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

    截至今天傍晚5點，曾文水庫的水位標高在206.12公尺，蓄水率27.68％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量將近1.97億立方米。

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