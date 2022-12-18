南市議長之爭藍綠合作？ 國民黨副議長：任何人都可以合作

外傳正副議長選舉，民進黨可能與國民黨合作一事，李文俊表示，任何人都可以合作，他一切都還在評估中。（資料照）

2022/12/18 15:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市正副議長選舉，泛綠陣營雖然過半，但面臨現任無黨籍議長郭信良尋求連任的挑戰，選情詭譎多變。外傳民進黨可能與國民黨等其他政黨合作一事，尋求連任的國民副議長李文俊表示，任何人都可以合作，他一切都還在評估中。議長郭信良僅笑笑回應說，他沒有評論。

南市民進黨團總召、副議長參選人林志展則表示，這是外面的傳言，民進黨目前正努力尋求各黨派議員的支持。

台南市議會第4屆市議員選舉，在應選57席中，民進黨獲得28席，國民黨15席，無盟加無黨共12席，台聯和台灣基進各1席。泛綠取得過半席次，但面對過去議長選舉，民進黨內曾發生2次跑票風波，讓接下來的正副議長選舉，充滿了不確定性，民進黨也沒有十足把握。

市長黃偉哲日前在民進黨團會議中強調，在黨團自主的原則下，期許新任黨團，就新議會正副議長的改選，與各黨派協商，務求圓滿和諧，讓府會共同謀求市民的福祉。

最近，南市議會各黨派議員盛傳，正副議長選舉，民進黨可能與國民黨合作，讓台南市議長選舉這一局，選情更加撲朔迷離。民進黨及國民黨黨團內議員，對此看法不一，有人贊同合作，化解對立，也有人強烈反對，另有人主張授權由參選人視實際狀況來決定。預計本週各黨團開會討論後，未來正副議長選舉的合縱連橫才會更明朗化。

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