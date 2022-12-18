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    不畏低溫！黃偉哲晨訪環保志工 一起擦拭路口反射鏡

    歸仁區南興里辦理環境清潔活動，市長黃偉哲到場慰勉志工的辛勞，也一起擦拭反射鏡。（圖由歸仁區公所提供）

    歸仁區南興里辦理環境清潔活動，市長黃偉哲到場慰勉志工的辛勞，也一起擦拭反射鏡。（圖由歸仁區公所提供）

    2022/12/18 10:47

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區公所今天不畏低溫，在南興里辦理環境清潔活動，市長黃偉哲上午也到場訪視，慰勉義工們的辛勞，並一起擦拭路口反射鏡，守護民眾行車平安。

    黃偉哲表示，台南是有愛的城市，感謝環保義工們協助清理家園、團委會志工們擦拭鏡面，讓街道整潔，也顧及交通安全。

    黃偉哲也感謝「五力」，包含民防、義警、義交、志工、守望相助隊，共同守護在地治安與交通，打造台南成為乾淨、溫暖的友善城市。

    黃偉哲說，歸仁沙崙智慧綠能科學城重大建設逐一到位，將成為台南發展的火車頭，硬體快速發展、軟體也要跟上，良好的生活環境，除公部門投入外，更需市民與義工們攜手協助。

    歸仁區長魏文貴指出，南興的環保志義工逾50人，每月出勤1至2次，協助打掃街道，清除積水容器等病媒蚊孳生源，維護里鄰整潔。

    南興里朱璟漢帶領環保義工，服務地方，社區守望相助隊也每天夜間排班巡邏轄內各個街道，不讓宵小有機可趁。

    魏文貴提到，救國團歸仁團委會認養反射鏡清潔工作，每月出勤1至2次，每次擦拭約百面，近年來，已擦拭上千面，讓反射鏡照亮街角，維護用路安全，是公私協力最佳典範。

    歸仁區南興里辦理環境清潔活動，市長黃偉哲到場慰勉志工的辛勞，也一起擦拭反射鏡。（圖由歸仁區公所提供）

    歸仁區南興里辦理環境清潔活動，市長黃偉哲到場慰勉志工的辛勞，也一起擦拭反射鏡。（圖由歸仁區公所提供）

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