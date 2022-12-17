荷蘭美聲歌手3度到訪 馬丁賀肯斯樂遊台南

馬丁賀肯斯（中）夫婦與友人參觀荷蘭建築師設計的永康新總圖。（圖由台南市府提供）

2022/12/17 21:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕以街頭獻唱「You Raise Me Up」走紅，曾獲荷蘭好聲音冠軍的歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）3度到訪台南，用溫暖歌聲陪伴民眾度過2022年末，因為疫情睽違兩年再來，他也把握時間趁著空檔走訪左鎮區、將軍區、北門區等各區景點，包含左鎮化石園區、南瀛天文館、南鯤鯓代天府、青山漁港，井仔腳瓦盤鹽田、水交社園區、市圖新總館等等，體驗台南從山到海的多元特色的城市景觀。

黃偉哲表示，非常感謝歌手馬丁願意3度來訪，以天籟美聲治癒市民忙碌一年的身心，而台南也以美景美食回禮招待，同時邀請馬丁一同見證台南這兩年來的不一樣，例如由同樣來自荷蘭的建築師所設計的新總圖甫於去年開幕，成為台南城市亮點建築，期待馬丁停留期間可以多多探索發掘台南的變化。

馬丁表示，非常開心看到台南有了新總圖，這座圖書館不僅功能繁多可符合各種民眾的需求，還對小朋友相當友善。另外他最驚艷的則是南鯤鯓代天府，壯觀的廟宇建築以及繁複華麗的雕飾都令他感到驚奇。馬丁也表示，這幾日深度地探索台南鄉鎮，體驗到有別於歐洲的生活型態感到很有意思。

馬丁賀肯斯今晚於「漫月美行動 」（鹽水月之美術館）、南瀛草地音樂會獻唱之外，明（18）日「南瀛耶誕音樂會」在新營文化中心廣場，以及24日「搖滾耶誕演唱會」在永華市政中心西側廣場都將有表演。

馬丁賀肯斯在井仔腳鹽田體驗挑鹽。（圖由南市府提供）

南鯤鯓代天府是馬丁賀肯斯夫婦最驚艷的景點。（圖由南市府提供）

高唱「You Raise Me Up」走紅的荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯將於24日晚陪民眾過歡樂耶誕晚會。（圖由台南市府提供）

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