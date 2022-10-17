「全國最美果菜市場」1.8萬株植栽完工 波浪式屋頂綠意吸睛

新化果菜市場採波浪是的草坪屋頂設計，藉由空拍，鳥瞰其綠意。（南市農業局提供）

2022/10/17 22:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資近5.4億元興建的台南新化果菜市場，因建築造型獨特，號稱「全國最美」，上個月中旬開業以來，遊客絡繹不絕，已躍為熱門景點，週邊1.8萬株的草花植栽完工，市政府農業局也藉由空拍，鳥瞰波浪式屋頂的綠意。

在試營運1個月後，農糧署長胡忠一今天也專程訪視，他期許這座新的市場，能成為南部的產地集散批發中心，將各式蔬果以最短的距離、最快的速度、最好的品質，送到消費者手上。

胡忠一在市長黃偉哲陪同下參訪新化果菜市場，台南農產運銷公司總經理李芳林簡報，並爭取建置截切設備的經費補助，盼能再提升產業服務的效能，雙方也進行意見交流。

黃偉哲感謝農糧署的經費挹注，讓新化果菜市場遷建案能順利推動，並成為全國民眾所喜愛的景點，接下來無論硬體設施，或是空間配置，都要再優化，秉持「沒有最好，只有更好」的目標，持續努力。

李芳林表示，遷建後的新化果菜市場於9月16日起試營運，交易區的空間大，且採挑高設計，讓購物環境更加通風、舒適。

李芳林提到，新化果菜市場整體機能區位與交通動線完善，提供攤商、承銷人，以及到訪遊客等，最便利的展售、採買空間。

而波浪型的綠化屋頂設計，有散熱效果，也兼具觀旅功能，將陸續開放階梯步道與4樓觀景台，讓民眾登高遊賞市場周邊風光。

新的果菜市場佔地8公頃，主體建物於去年10月底完成，並交由台南農產運銷公司接手進行二期優化工程，李芳林強調，希望環境、設施更加完善，在正式營運後，能承擔農產品集散，以及穩定產銷價格的重任。

新化果菜市場採波浪是的草坪屋頂設計，藉由空拍，鳥瞰其綠意。（南市農業局提供）

新化果菜市場採波浪是的草坪屋頂設計，藉由空拍，鳥瞰其綠意。（南市農業局提供）

農糧署長胡忠一參訪新化果菜市場。（台南農產運銷公司提供）

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