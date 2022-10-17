舉重亞錦賽》台南之光！陳柏任三破全國 亞錦賽2銀1銅

台南舉重選手陳柏任（圖）在亞錦賽男子96公斤以抓舉177公斤、挺舉206公斤、總和383公斤，3破全國紀錄。（圖由台南市政府提供）

2022/10/17 20:52

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市舉重選手陳柏任15日於巴林麥納瑪（Manama）所舉行的亞洲舉重錦標賽男子96公斤，以抓舉177公斤、挺舉206公斤、總和383公斤，3破全國紀錄，榮獲2銀1銅之佳績。

市長黃偉哲表示，陳柏任自去年即開始參與台南市培育績優運動選手再創奧運佳績的補助計畫，目的就是希望他能繼2020東京奧運第5名的佳績後，持續突破自我，在2024巴黎奧運再為台灣爭光，對於陳柏任此次亞錦賽的表現感到欣慰，也期許他能持續在賽場上創佳績。

黃偉哲說，台南市共有2名舉重選手在東京奧運獲得好成績，為了持續培育選手續戰巴黎奧運，特別媒合億載會與市府公私協力，設立「台南市政府培育優秀運動選手專戶」，陳柏任即為專戶計畫下的重點培育對象之一，透過市府每月挹注培訓津貼3萬元，讓選手能無後顧之憂安心訓練，未來也希望媒合更多民間企業，持續照顧並培育更多優秀運動人才。

台南市體育局長陳良乾表示，陳柏任是台南市東原國中舉重隊第1代，草創初期，校內師資及設備皆不齊全，陳柏任憑藉著毅力，堅持到最後，也造就了他日後的成績，即便去年亞錦賽表現失常，一度影響到參加奧運的機會，最終靠著遞補取得東京奧運參賽資格，並以男子舉重96公斤級項目，以抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤，拿下第5名的亮眼成績。

經過奧運洗禮後，陳柏任在今年的亞錦賽雖然在抓舉172公斤首次試舉失敗，但隨即調整步調，最終拿下抓舉銀牌、挺舉銅牌、總和銀牌的佳績，3項都打破自己保持的全國紀錄。

體育局表示，除了挹注培訓經費外，也透過多元化的選手培訓資源，包含於平日訓練期間派駐運動傷害防護員、體能訓練團隊及運動心理諮商師等，透過科學化訓練確保選手維持最佳狀態，茁壯南市競技運動實力。

台南舉重選手陳柏任（圖左）在亞錦賽3破全國紀錄，榮獲2銀1銅佳績。 （圖由台南市政府提供）

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