母與同居男聯手毆打2歲兒 客人驚見傷勢揭暴行

涉與生母一起毆傷二歲幼兒小凱的王姓男子，被台南地院判刑一年。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/10/17 20:10

〔記者王俊忠／台南報導〕生下幼兒小凱的許姓女子，於小凱兩歲時結識在台南新營區開玩具店的王姓男網友，許女於2020年7月底帶幼兒到王男的玩具店一起同居。不料，同年8月間，許女與王男以小凱不聽話為由，接續徒手、以「愛的小手」、棍子等物毆打小凱致肝臟撕裂傷、身體四肢多處擦挫傷、皮下血腫，直到玩具店有客人發現小凱身上多處傷勢、報警送醫並查辦許、王兩人。

台南地院法官依成年人故意傷害兒童罪、判王男1年有期徒刑；許女已另案審結。

判決指出，均已成年的王男與許女是2020年7月間在網路上結識，當時許女已育有1名年約兩歲的幼兒小凱（化名），同年7月底，許女帶著小凱到台南新營區找王男，進而與王男一起同居在其所經營的玩具店。

王男與許女明知小凱年僅2歲餘，竟從2020年8月17日到24日期間，以小凱不聽話為由，兩人接續以徒手、「愛的小手」或棍子等物品毆打幼兒，致小凱身上受有肝臟撕裂傷、四肢與軀幹多處擦挫傷、廣泛性的皮下血腫等傷害。直到8月24日晚間，玩具店有客人察覺小凱身受多處傷勢、勇於報警舉發，由社工協助將身上傷痕累累的受虐兒送醫治療。

王男自白坦承虐兒犯行，法官表示，王男與許女一起傷害小凱，都是共同正犯，觸犯兒少福利權益保障法與刑法的成年人故意傷害兒童罪，王男僅因幼兒不聽話，未善盡保護、教養幼兒責任，與許女共同毆打小凱成傷；所幸在法院審理時終能悔悟、坦承犯行，因此判處王男1年徒刑，還可上訴。

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