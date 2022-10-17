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    台南整合急救資源 「緊急醫療資訊儀表板」啟用

    台南市政府今天偕同轄內13家急救責任醫院代表共同舉辦「緊急醫療資訊儀表板」啟用儀式。（記者王姝琇攝）

    台南市政府今天偕同轄內13家急救責任醫院代表共同舉辦「緊急醫療資訊儀表板」啟用儀式。（記者王姝琇攝）

    2022/10/17 19:15

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市衛生局結合消防局與轄內13家急救責任醫院，共同合作建置緊急醫療救護資源平台，今日舉辦「緊急醫療資訊儀表板」啟用儀式。市長黃偉哲表示，台南市率全國之先建置急救整合平台，能更有效率地為急重症病患縮短送醫或院際轉院的時間。

    黃偉哲表示，時間是搶救急重症及重大災難事件病患生命最重要的關鍵因素，利用資訊輔助能縮短急重症病患送醫處置的時間，台南「緊急醫療資訊儀表板」是一個資訊透明的平台，提供急救責任醫院把醫療資訊上傳，即時協助第一線消防或醫院診所的急救人員，在最短時間內將病患送抵醫院，避免送醫過程中還需要一間一間詢問各醫院量能的狀況，為急重症病患節省大量的時間。

    黃偉哲偕同衛生局長許以霖、消防局長李明峯，感謝13家急救責任醫院能共同參與建置平台，讓台南成為率全國之先建置緊急醫療救護資源平台的城市。

    許以霖進一步說明，緊急醫療資訊儀表板是一套利用視覺化管理系統，即時自動化串接消防局到院前4大常見急重症病患（到院前心跳停止、重大創傷、急性心肌梗塞及急性腦中風）救護資料，與台南市急救責任醫院照護資源，利用視覺化可清楚有效率進行醫療資源調度。

    許以霖也期許本系統的啟用可以讓急救病患得到最即時、最適合的醫療協助，也能讓各家醫院在互信互助的基礎上，彼此相互支援，讓急重症患者得到最妥善的醫療照護。未來能更進一步掌握急重症與重大災難事件病患的醫療處置效能，讓台南市達到「安全守護，失能減半」之目標。

    台南市政府今日舉辦「緊急醫療資訊儀表板」啟用儀式，市長黃偉哲現場實際了解平台運作的即時狀況。（記者王姝琇攝）

    台南市政府今日舉辦「緊急醫療資訊儀表板」啟用儀式，市長黃偉哲現場實際了解平台運作的即時狀況。（記者王姝琇攝）

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