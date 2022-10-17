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    曾文水庫上游幾無降雨 各縣市水情「全藍」僅台南是綠燈

    上游並無明顯降雨，目前曾文水庫蓄水率在4成6以下。（記者吳俊鋒攝）

    上游並無明顯降雨，目前曾文水庫蓄水率在4成6以下。（記者吳俊鋒攝）

    2022/10/17 17:09

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「尼莎」颱風為東北部帶來豐沛水氣，釀成災情，曾文水庫上游卻幾無降雨，目前國內僅剩台南是「水情提醒」的綠色燈號，其餘各縣市「全藍」。

    水利署南區水資源局的觀測統計，曾文、南化等水庫集水區今年6至10月的累積降雨量，僅歷來同期平均的5成，因此提前防旱整備，台南地區至年底前供水穩定。

    南水局副局長王瑋表示，為增加台南地區供水穩定並降低衝擊，提前在8月啟動農業加強灌溉管理、區域調度、水庫出水管控等防旱整備，現已發揮初步成效。

    王瑋指出，依照現階段的水情評估，嘉南灌區第2期作於11月上旬順利完成供灌，民生、產業用水年底前可供水穩定。

    王瑋提到，曾文、烏山頭水庫合計有效蓄水量約2.8億立方米，經協調農政單位，自8月11日提早執行農業節水灌溉，已再節省4500萬立方米。

    南化水庫自7月起透過甲仙堰引取6357萬立方米，另為有效運用高屏溪餘裕流量，提前自9月1日由高雄地區清水北送支援台南地區約300萬立方米，以延長南化水庫高水位期程。

    王瑋強調，南水局針對農業節水灌溉、水庫出水控管、區域水源聯合調配，秉著「多留一滴水、多一分把握」的信念，極力蓄留水源於水庫，增加南部地區備援與整體應變能力。

    王瑋說，面對即將來臨枯水季，南水局將持續以「謹慎準備、做好調度、滴水不漏」態度應對，也呼籲全民一起來節水，珍惜有限水資源，並將節水內化為生活習慣。

    目前國內僅剩台南是「水情提醒」的綠色燈號。（記者吳俊鋒翻攝）

    目前國內僅剩台南是「水情提醒」的綠色燈號。（記者吳俊鋒翻攝）

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