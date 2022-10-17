謝龍介質疑赤崁園區案 南市文化局：謝從未出席會勘和說明會
2022/10/17 17:00
〔記者王姝琇／台南報導〕國民黨台南市長候選人謝龍介今天指赤嵌文化園區案1、2期工程費高達16億元，但工程挖出遍地遺址迄今搞得灰頭土臉，強調當選市長後一定追究責任。市府文化局今回擊指出，從規劃到施工至今歷經許多現勘及說明會，「謝龍介議員均不曾出席參與，對整個計畫確實不了解，也無提出願景，實無助地區及文化資產再利用之發展。」
文化局強調，赤崁文化園區的改造，是希望如同孔廟文化園區將孔廟與忠義國小結合為一體，拆除結構初評不佳之老校舍，並解決商圈停車需求，因此才透過此計畫將成功國小重新規劃與赤崁文化園區融為一體，達到統合性目的。
工程過程當中，對於出土遺構的發見、研究、清整、分類等事務，均依文資法等相關規定來執行，有助釐清史料對於赤崁地區以往不足並加以補足，透過此次的歷史考古，了解赤崁周邊的常民生活聚落以及縣署的所在，有助於赤崁文化園區歷史的完整度。
目前學校工程施工順利，2023年10月能初步完成，之後與學校共同進行學校設備、特殊裝修作業，預計在2024年初讓學生能夠回到原校上課。此外，如前述考古後更能確定，本基地為國內難得有400年縱深之豐富痕跡，接下來如何回應此國家級寶貴及複雜的資產，以統整提出後續整合性計畫，是後續重點。
南市府目前已得到文化部補助，正進行「赤崁樓與鄰近文化場域整合計畫」，參考國內外經驗，研擬可讓普羅民遮城、臺灣縣署、清領聚落等文化遺跡，串聯整合提出整體場域博物館的可行性，作為接續宏觀計畫之提出，以勾勒下一個400年豐富歷史涵構之願景。