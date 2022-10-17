謝龍介質疑赤崁園區案 南市文化局：謝從未出席會勘和說明會

國民黨台南市長候選人謝龍介質疑台南赤崁園區案的決策與執行過程有問題，南市文化局表示，該案歷經多場會勘和說明會，謝龍介皆未曾出席，對該案根本不了解！（資料照）

2022/10/17 17:00

〔記者王姝琇／台南報導〕國民黨台南市長候選人謝龍介今天指赤嵌文化園區案1、2期工程費高達16億元，但工程挖出遍地遺址迄今搞得灰頭土臉，強調當選市長後一定追究責任。市府文化局今回擊指出，從規劃到施工至今歷經許多現勘及說明會，「謝龍介議員均不曾出席參與，對整個計畫確實不了解，也無提出願景，實無助地區及文化資產再利用之發展。」

文化局強調，赤崁文化園區的改造，是希望如同孔廟文化園區將孔廟與忠義國小結合為一體，拆除結構初評不佳之老校舍，並解決商圈停車需求，因此才透過此計畫將成功國小重新規劃與赤崁文化園區融為一體，達到統合性目的。

工程過程當中，對於出土遺構的發見、研究、清整、分類等事務，均依文資法等相關規定來執行，有助釐清史料對於赤崁地區以往不足並加以補足，透過此次的歷史考古，了解赤崁周邊的常民生活聚落以及縣署的所在，有助於赤崁文化園區歷史的完整度。

目前學校工程施工順利，2023年10月能初步完成，之後與學校共同進行學校設備、特殊裝修作業，預計在2024年初讓學生能夠回到原校上課。此外，如前述考古後更能確定，本基地為國內難得有400年縱深之豐富痕跡，接下來如何回應此國家級寶貴及複雜的資產，以統整提出後續整合性計畫，是後續重點。

南市府目前已得到文化部補助，正進行「赤崁樓與鄰近文化場域整合計畫」，參考國內外經驗，研擬可讓普羅民遮城、臺灣縣署、清領聚落等文化遺跡，串聯整合提出整體場域博物館的可行性，作為接續宏觀計畫之提出，以勾勒下一個400年豐富歷史涵構之願景。

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