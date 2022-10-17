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    選戰又操弄文旦議題 柚農怒：不要以政治武器傷害產業

    麻豆農民今抗議選舉又操弄文旦議題，強調麻豆文旦品質與銷售沒有問題，不要以政治武器傷害產業。（記者王涵平攝）

    麻豆農民今抗議選舉又操弄文旦議題，強調麻豆文旦品質與銷售沒有問題，不要以政治武器傷害產業。（記者王涵平攝）

    2022/10/17 13:02

    〔記者王涵平／台南報導〕國民黨台南市長候選人謝龍介在麻豆柚園直播，重提文旦滯銷議題。麻豆農民今抗議選舉又操弄文旦議題，強調麻豆文旦品質與銷售沒有問題，不要以政治武器傷害產業。

    多位農民今齊聚柚農郭秋寶的果園，對於選舉期間又以文旦產業為議題，進行不實指控，表達不滿。麻豆農會理事長陳彰茂、總幹事孫慈敏、南市農業局長李建裕也前往表達關心。

    郭秋寶表示，今年雖碰上中國停止進口文旦，但只要品質好，銷售完全沒有問題，而管理本來就需要投入成本，如果沒有良好管理，也沒有建立多元銷售管道，產銷當然會出現問題，不能什麼都要靠政府。

    對於一到選舉就有人操弄文旦議題，陳彰茂、孫慈敏為農民抱不平，氣憤表示，麻豆文旦種植面積近千公頃，品質好壞都有，但以選舉來操弄，對農民與產業並不公平。

    孫慈敏指出，台南市政府、農糧署、麻豆農會等單位對於文旦產銷都很幫忙，但選舉一到，就炒作麻豆文旦賣不出去的議題，10月還以9月農會收購大果的照片，近日還到果園拍攝果樹有文旦未採收，用1、2分地的問題放大到整個麻豆近千公頃的文旦賣不出去，實在很不公平。

    她忿忿不平地說，現在紅文旦、大白柚都還是銷售季節，選舉操作果園有文旦掉滿地，要叫農民如何銷售，甚至可能影響明年文旦銷售。

    農民表示，文旦品質一定有好有壞，認真管理，品質好的價格就高。今年的價格和往年一樣變化不大，大概都在1斤60到110元之間，當然也有更高價的。

    有農民說，今年品質好的在中秋前就都已經賣完，差的還好有農會跟市府幫忙收購，大果做精油，賣相差、甜度不到的就做食品加工。還好今年有收購，讓大家可以加減彌補一下。

    孫慈敏強調，今年文旦產銷並無問題，價格也不錯，會持續協助農民提昇品質，農民透過產銷班反映，可邀請農改場協助，希望可以賣到更好的價格。

    農民表示，文旦品質一定有好有壞，認真管理，品質好的價格就高。（記者王涵平攝）

    農民表示，文旦品質一定有好有壞，認真管理，品質好的價格就高。（記者王涵平攝）

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