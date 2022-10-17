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    南市持續推動校校雙語政策 績優學校評選結果出爐

    台南市金城國中進行雙語教學。（記者王姝琇攝）

    台南市金城國中進行雙語教學。（記者王姝琇攝）

    2022/10/17 12:32

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市今年推動校校雙語試辦計畫成果豐碩，教育局辦理績優學校評選結果出爐，總計評選出特優學校11校、優等14校，偏遠地區及中小型學校表現搶眼，將於26日辦理成果分享會公開表揚；教育局今也公布3年內經費成長率達209％，110年度起每年投注經費逾1億元。

    市長黃偉哲表示，南市全面推動雙語教育政策，是國內第1個力推校校參與的縣市，透過「多元途徑培育雙語師資」、「提供學生練習溝通機會」及「營造沉浸雙語學習環境」三軌方案，投入經費更是逐年增長，3年來已挹注3億1633萬元。

    教育局長鄭新輝表示，111學年度全面開設雙語種子教師培訓，預計2023年5月每校至少培育1至2位本國雙語種子師資，在各領域教學，除重視讓學生獲得該領域所學的知識外，再以多元生動的教學策略，自然融入英語文學習，讓每位學生都能獲得「全球溝通力」。

    教育局說，去年已公布雙語教育中長程計畫，將全市納入推動「校校雙語」行列，分為A、B、C三類學校，以每週學習總節數課程比例不同進行分類，其中佔1/3學習節數者為A類雙語學校、1/6學習節數者為B類雙語學校、1/9學習節數者為C類雙語學校，目前有83所學校已達A、B類，為鼓勵各校持續推動，選拔特優學校11校及優等學校14校，總計25校。

    山上國小校長蘇耿義表示，為了推動雙語，他會要求自己在生活中用英語與孩子互動，推動兒童節雙語大闖關，由高年級擔任關主，使用雙語讓中低年級學弟妹闖關，家長紛紛感受學校推動雙語的衝勁，及學生學習雙語的快樂。

    佳里區偏遠學校的通興國小今年也獲得特優殊榮，初任校長張吉宏表示，他積極引入相關資源，如申請外師學伴，與社區結合安排許多共同參與的雙語親子活動，讓學生熟悉在日常生活使用2種語言學習。

    特優學校金城國中校長蔡明昌表示，推動雙語應回歸語言溝通本質，讓學生理解英語是日常溝通的語言，該校在健康教育、家政、表演藝術、生物及童軍等實施雙語課程。尚未實施雙語的教師，則先推動每節課使用3-8個課室指導語及單字問答，鼓勵學生英文回應教師課內提問，且進行加分。

    大橋國中校長王宏寶提到，他親自出席多場雙語說明會或研習，陪伴教師備課，用行動支持教師進行雙語教學，學校教師已於健康與體育、藝術及家政課成立雙語教學社群，使更多教師加入學習與觀摩「雙語怎麼教」，踏出自己在課堂上使用雙語授課的第一步。

    本次評選結果獲得特優學校計11校，金城國中、大橋國中、西門實小、東區勝利國小、崇明國小、子龍國小、通興國小、日新國小、山上國小、土城國小及東山國小；優等學校計14校，包括崇明國中、安南國中、新市國中、東陽國小、信義國小、新市國小、坔頭港國小、吉貝耍國小、新南國小、安慶國小、大港國小、安業國小、南化國小及西埔國小。

    台南市去年10月率先全國成立「雙語暨英語教育資源中心」，由市長黃偉哲揭牌。（南市府提供）

    台南市去年10月率先全國成立「雙語暨英語教育資源中心」，由市長黃偉哲揭牌。（南市府提供）

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