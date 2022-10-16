怕房產遭法拍竟揪人夫鄰居上摩鐵 小三辯：不得不答應

人夫A男被妻子控與劉姓女鄰居多次相偕上台南某一家汽車旅館，台南地院判劉女須賠40萬元給受害的楊姓元配。圖中車輛與本案無關。（擷取自GOOGLE地圖）

2022/10/16 22:32

〔記者王俊忠／台南報導〕擔任一家公司老闆的楊姓人妻，與A姓男子在1980年結婚後育有子女，原本家庭美滿。但楊女怒控欠巨債的劉姓女鄰居為求房地不被法拍、約其丈夫上摩鐵借錢，前後有5次；劉女還把自己與A男的情愛對話、傳色情片的截圖傳到楊女公司官方LINE，害楊女遭丈夫背叛的隱私曝光。台南地院法官查認劉女侵害元配的配偶權及隱私權，判劉要賠楊女40萬元。

楊女控訴，鄰居劉女為求A男幫她清償巨額債務，讓她現住房地免於遭到法院拍賣，劉多次開車載A男到台南1家汽車旅館發生性關係，從2021年6月中旬到8月初，劉女與A男前後至少有5次相偕上摩鐵。

楊女說，丈夫A男與劉女外遇後性情大變，常無故跟她大吵大鬧，不斷要她簽字離婚，她不答應，丈夫就毆打、辱罵她、不讓她睡覺虐待，有如身在煉獄、極度痛苦，不得不就醫治療。2021年9月初，A男與劉女發生衝突、鬧到警局；同日凌晨，A男也對她施暴，夫妻兩人都送醫，A男向她全盤托出與劉女的姦情，才知女鄰居介入她的婚姻與家庭。

2021年10月間，劉女還2度把自己與A男的情愛對話、A男傳色情片的截圖等，寄傳到楊女公司官方的LINE帳號，讓不特定多數人能觀覽，害楊女遭丈夫背叛的隱私曝光，使楊女在親友與員工面前抬不起頭、顏面掃地。

劉女坦承有與A男一起到汽車旅館、但辯那是被A男脅迫進摩鐵的，不願說有無跟A男發生性關係；劉並辯稱以為那LINE帳號是楊女個人的，不知道傳送的帳號是楊女公司的官方LINE，會傳給楊女，是要讓楊女知道其丈夫對她做出那些事，希望楊女有所警戒。

A男說，是劉女反應繳不起房貸，看到劉家被貼封條後，想把她的房子買下來，「後來劉女約我到她家洽談2、3次，在第2次時，劉女摸我下體、抱我、親我，兩人在劉家發生第1次性行為，後來變成男女朋友，之後陸續相約到汽車旅館，約去了5、6次，都是劉女開車載我去的」。

劉女駁說，A男稱如不跟他發生性關係，就不想借錢給她，因A男說要借的時候，她已跟民間業者說有錢可清償，所以當A男說不借的時候，她很難跟民間業者說無法還款之事，因為壓力很大，使得她不得不答應跟A男上摩鐵。

法官認為，劉女與人夫5次上摩鐵發生性關係，的確不法、重大侵害元配的配偶權；另劉女把她自己與A男的LINE對話及傳送色情片的截圖，傳送到元配楊女擔任負責人的公司官方LINE帳號，也重大侵害楊女的隱私權，根據雙方財力等條件考量，判劉女須賠償楊女40萬元；還可上訴二審。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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