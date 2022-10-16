綠營台南新秀競總成立 獲贈「大聲公、聽診器、機車、天秤」

民進黨台南市中西、北區唯一參選議員新人周嘉韋今日成立總部，市長黃偉哲到場力挺。（周嘉韋競辦提供）

2022/10/16 20:19

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市中西、北區唯一新人周嘉韋率先成立總部，除市長黃偉哲、立委林俊憲、林宜瑾、賴惠員、陳亭妃及多位市議員到場，政治評論家陳東豪、徐嶔煌更特地南下助講力挺，現場超過600位支持者一同為民進黨中西區、北區第4席衝刺。

陳東豪、徐嶔煌均表示，台南需要勇於發聲的律師進到議會，特地送上「大聲公」讓周嘉韋可以「為民發聲」，也象徵市政需要年輕、專業的新世代。現場各公會幹部現身力挺周嘉韋，醫師公會由理事長陳相國醫師帶隊送上「聽診器」，期許周嘉韋未來要記得「傾聽人心」；機車公會由副理事長邱耀煌帶隊送上「機車」，象徵穿梭鄰里的「行動力」，律師公會由理事長林仲豪律師送上「天秤」，希望周嘉韋秉持初衷，為市民朋友「守住正義」。

林俊憲表示，新生代的周嘉韋，帶著這四項法寶「大聲公」、「聽診器」、「機車」、「天秤」前進議會，絕對可以為更多鄉親服務。民進黨在中西區、北區這個謝龍介的大本營，一定要全力衝刺過半拿下第4席，只有周嘉韋拿下最關鍵的1席，民進黨才有機會在議會過半，才能在監督市政中，與市政相輔相成。

黃偉哲表示，一定要來幫新生代的周嘉韋加油打氣，這陣子到高雄、彰化輔選，彰化議員候選人楊子賢、高雄議員候選人湯詠瑜也都提到台南要支持周嘉韋，表示周嘉韋在新世代裡面不分縣市的高人氣，台南即將迎來400年需要新世代、新思維的議員加入，所以拜託中西、北區的好朋友們，一起送優秀、專業的人才進到議會，讓民進黨四席過關全壘打。

周嘉韋表示，感謝今天到場的所有鄉親好朋友，一路上辛勤努力，拜託大家最後衝刺階段，幫周嘉韋拉票、催票、固票，然後11月26日一定要投票，多配1票給周嘉韋，讓民進黨議會多1席，讓專業、年輕、肯打拚的新世代前進議會。

醫師公會由理事長陳相國（左2）送上聽診器，期許周嘉韋未來要「傾聽人心」。（周嘉韋競辦提供）

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