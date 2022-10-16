南市醫界大聯盟後援會齊聚 挺黃偉哲為台南繼續拚

黃偉哲醫界大聯盟後援會總會長陳相國（右）帶領眾人齊喊「醫界大團界，團結挺台南」口號，支持黃偉哲繼續連任。（黃偉哲競辦提供）

2022/10/16 20:12

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市長黃偉哲今日受邀參與台南市醫界大聯盟後援會聯合授證活動，現場25支台南市醫界各後援會齊聚相挺，更對黃偉哲防疫表現給予大力肯定，齊喊「醫界大團界，團結挺台南」口號，支持黃偉哲繼續連任。

台南市醫師公會理事長、黃偉哲醫界大聯盟後援會總會長陳相國指出，武肺疫情爆發至今，台南市累積病例數六都最低，確診率更低於全國平均；強調台南在科技防疫的表現優異，利用「台南打疫苗」、「台南快疫通」、「台南共照雲」來協助處理防疫工作，並結合醫事人員與各區公所、衛生所團結量能，讓防疫在台南不僅優雅而且更有效率。

陳相國也代表25支後援會致贈黃偉哲競選5寶菜頭（好彩頭）、柚子（庇佑）、包子及粽子（包中）、青蒜（凍蒜），來祝福黃偉哲順利連任。

台灣護理學會理事長陳靜敏也談到，感謝黃偉哲市長超前部署，讓台南的長照服務六都第一，台灣面臨老年人口成長迅速，而長照工作不能夠跟公衛脫節，預防失能減緩老化，同時補充長照能量都是重要的工作，這些都需要對政策有前瞻性、對市民有同理心的公衛市長來幫忙，繼續帶領台南。

黃偉哲表示，感謝25大醫界後援會團體，回想防疫之初，基層的疫苗配置不足，民眾打電話找疫苗，基層診所也要接電話服務，產生雙向成本，所以我們透過科技，讓資訊可以透過網路得到滿足，才能把人力用在有資訊落差的長者身上。

黃偉哲補充表示，選舉是一時的，而防疫不會因為選舉停下來，目前流感疫苗已經開打，防疫工作還是要繼續，感謝醫界的幫忙與努力，也盼望大家繼續支持，讓他可以為台南繼續拚。

台南市長黃偉哲今日受邀參與台南市醫界大聯盟後援會聯合授證活動，現場25支台南市醫界各後援會齊聚相挺。（黃偉哲競辦提供）

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