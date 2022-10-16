台南兒科館攜手成大推科普 「光電小子GO好玩」特展登場

兒童科學館「2022科學童萌會－光電小子GO好玩」特展今天開幕，首日吸引千人一起玩科學。（台南市政府提供）

2022/10/16 19:32

〔記者王姝琇／台南報導〕台南兒童科學館今天舉辦「2022科學童萌會－光電小子GO好玩」特展開幕式，由南市教育局長鄭新輝主持。本次特展以操作體驗的展項，讓孩子認識生活中的光電科學，現場還有「光電小子闖關去」活動，首日就吸引千人到場一起玩科學！

市長黃偉哲表示，兒童科學館是台南重要的科學教育普及基地，展館不定期更換多元科學展覽及辦理多元的親子科學課程，不僅深化在地的科普教育，更吸引外地親子來館參觀。本次特展與成功大學科學教育中心合作，以具象化的手法讓孩子認識光學、電學在生活中的運用，為推廣科普教育，未來開展期間假日，亦安排成功大學學生現場為民眾做導覽解說。

鄭新輝表示，活動除有精彩科學展演、魔術表演外，更有科學闖關體驗活動「光電小子闖關去」，邀請多個學校團體前來共襄盛舉，以不同的光學、電學、力學知識為基礎，設置闖關挑戰與民眾互動，以玩樂的方式學習光學、電學、力學等科學知識，吸引大小朋友積極參加挑戰。

兒童科學館表示，目前有多個科學特展「光電小子GO好玩」、「奔月歷險」，與收費區域「親子科學遊戲區」，豐富多元的特展內容，讓孩子在玩樂中學習科學，是親子一同出遊的好選擇！更多兒童科學館活動訊息及優惠內容請上兒童科學館官方網站查詢。

兒童科學館「2022科學童萌會－光電小子GO好玩」特展今天開幕，學童們以玩樂方式學習科學知識。（台南市政府提供）

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