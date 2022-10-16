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    台南大內深度文化踏查踩線團 16導覽解說員上陣驗收

    台南市大內區16名參加培訓導覽解說課程的學員，透過大內深度文化踏查踩線團，驗收成果，表現獲得好評。（大內區公所提供）

    台南市大內區16名參加培訓導覽解說課程的學員，透過大內深度文化踏查踩線團，驗收成果，表現獲得好評。（大內區公所提供）

    2022/10/16 18:10

    〔記者劉婉君／台南報導〕行銷大內在地人文風情，台南市大內區連續2年辦理導覽解說員培訓課程，16名導覽解說員今（16）日搭配「大內深度文化踏查踩線團」，上陣驗收，希望未來可以吸引更多遊客到大內遊賞在地人文風情。

    「大內深度文化踏查踩線團」今天共規劃8個解說點，包括信用組合歷史、楊家古厝、楊家公廳、露天戲院、曾文溪曲流河階地形與月世界地質地形等，涵蓋人文與生態、產業，16名導覽解說員分成8組，以生動活潑的方式，帶社區居民逐一走訪，獲得與會者好評。

    大內區長李義隆表示，為了保存及推廣大內在地人文風情，公所從去年開始向文化局申請社區營造計畫，以大內區深度文化體驗為主軸培訓導覽解說員，希望由公所扮演區級社造平台的角色，整合轄區資源，培養出一群可以帶領各地遊客走讀大內的全方位解說員，傳承在地歷史文化及行銷地方特色。

    公所於去年先辦理5週計30小時的基礎訓練課程後，今年再9月初再完成27小時的進階培訓課程，共有16位導覽解說員進入今天的第2階段實地考核，並邀請6個在地的社區居民與公所社造團隊組成踩線團，驗收學員的導覽解說能力及臨場反應，通過考核的學員將由公所頒發結業證書，期望經過公所認證的導覽解說員，日後能成為推廣大內觀光的大內高手。

    台南市大內區16名參加培訓導覽解說課程的學員，透過大內深度文化踏查踩線團，驗收成果，表現獲得好評。（大內區公所提供）

    台南市大內區16名參加培訓導覽解說課程的學員，透過大內深度文化踏查踩線團，驗收成果，表現獲得好評。（大內區公所提供）

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